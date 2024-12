Die Rheinmetall-Aktie erreichte gestern im XETRA-Handel einen historischen Höchststand von 651,40 Euro, was einer bemerkenswerten Wertsteigerung von 2,6 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die neue Verteidigungsstrategie der Bundesregierung gestützt, die darauf abzielt, die heimische Rüstungsindustrie zu stärken. Der Düsseldorfer Konzern profitiert dabei besonders von der Festlegung verschiedener Schlüsseltechnologien, darunter gepanzerte Fahrzeuge und Munition, die zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören.

Beeindruckende Geschäftsentwicklung

Die starke Marktposition spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider: Im vergangenen Quartal verzeichnete Rheinmetall eine Umsatzsteigerung von nahezu 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich deutlich von 2,35 auf 3,11 Euro. Analysten prognostizieren für das kommende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 7,70 Euro je Aktie, was das wachsende Vertrauen in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Rheinmetall-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rheinmetall-Analyse vom 4. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Rheinmetall-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rheinmetall-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...