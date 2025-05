Mit DAX-Highflyern wie Rheinmetall oder Siemens Energy oder Nischenplayern wie Alzchem konnte man in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Perfomance erzielen. Keine Frage, solche Werte gehören in jedes ausgewogene Depot. Doch das Marktumfeld für Small und Mid Caps hellt sich auf - zumindest lassen die vergangenen Wochen darauf schließen. Aktien wie 2G Energy, Dr. Hönle, Kion oder Technotrans haben in der Spitze mehr als 30 Prozent an Wert zugelegt. Mit Blick auf ihre Bewertung und ...

