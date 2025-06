Im Monat Juni lief es bislang nicht gut für die Rheinmetall-Aktie. Seit Monatsbeginn büßte der deutsche Rüstungskonzerns über -7% an Wert ein. Doch am Freitagmorgen ist Rheinmetall mit einem Kursgewinn von über +2% mal wieder der stärkste Wert im DAX. Was steckt dahinter und können Anleger bald mit dem nächsten Allzeithoch rechnen? Rückenwind aus Israel, der Ukraine und den USA Die politische Wetterlage spielt der Rheinmetall-Aktie weiterhin in die ...

