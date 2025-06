Nachdem die beeindruckende Rally der Alzchem-Papiere in den vergangenen Wochen etwas ins Stocken geraten ist - was aus charttechnischer Sicht absolut gesund war - hat der SDAX-Titel nun wieder Fahrt aufgenommen. Zuletzt nahm die Aktie aber erneut Fahrt auf und hat in dieser Handelswoche nun ein neues Rekordhoch markiert. Beim Spezialchemiekonzern aus Bayern läuft es im operativen Geschäft weiterhin absolut rund. Das Unternehmen ist in zahlreichen lukrativen Nischen stark aufgestellt. Diese Bereiche ...

