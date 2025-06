Der DAX ist auch am Mittwoch mit einem Minus aus dem Handel gegangen. Nachdem er zwischenzeitlich noch 0,7 Prozent zulegen konnte, verzeichnete er am Ende ein Minus von 0,2 Prozent auf 23.948,90 Zähler.Und auch zum Start in den Donnerstag dürfte der DAX seine Verlustserie fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,7 Prozent tiefer auf 23.773 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es am Donnerstag sehr ruhig. Am Nachmittag stehen in den USA die Erzeugerpreise für Mai zur Veröffentlichung ...

