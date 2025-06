Die Rheinmetall-Aktie hat gestern an die festere Sitzung vom Mittwoch (+2,9%) angeknüpft und weitere 1,6% auf 1.748,00 EUR zugelegt. Rückblick: Die Aktie von Rheinmetall war zwar mit einem neuen Allzeithoch bei 1.944,00 EUR in den Juni gestartet, anschließend jedoch unter Druck geraten. Dabei fielen die Notierungen am Dienstag bis auf 1.655,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...