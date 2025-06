Die deutschen Aktienmärkte haben am Freitag spürbar nachgegeben. Auslöser waren Berichte über israelische Luftangriffe auf iranische Atomanlagen und weitere strategische Ziele. Der DAX schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 23.516,23 Punkten und verzeichnete damit den sechsten Handelstag in Folge mit Verlusten. Auf Wochensicht ergibt sich ein Rückgang von 3,2 Prozent. Noch in der Vorwoche hatte der Index mit 24.479 Zählern ein neues Rekordhoch markiert.Auch beim Index der mittelgroßen Werte ...

