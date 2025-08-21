Deutsche Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben in den vergangenen vier Wochen Kursverluste zwischen 15 und mehr als 20 Prozent erlitten. Am Donnerstagvormittag wechselten sie aus folgenden Gründen wieder vom Abwärts- in den Aufwärtsmodus. Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt verzeichneten am Donnerstagvormittag deutliche Kursgewinne - ein klares Signal, dass Investoren angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE