Vor drei Jahren ist Porsche bei dem auf Silizium-Anoden spezialisierten Batteriematerialentwickler Group14 eingestiegen und zählt zu einem der wichtigsten Kooperationspartner des US-Startups. Der Sportwagenhersteller, aber auch die Mutter des Batterieherstellers SK On und andere Unternehmen haben nun insgesamt 463 Millionen Dollar in Group14 investiert. Ziel der Serie-D-Finanzierungsrunde ist es, die Skalierung und weltweite Auslieferung von SCC55, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net