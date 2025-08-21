© Foto: Stefan Katrandjiski - unsplashPanzer mit dem Turbomotor von Porsche? Dieses Szenario kommt wahrscheinlich nicht in Frage. Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familie Porsche-Piëch sucht nach "anderen Investoren und starken Partnern", um in Start-ups der Verteidigungsbranche zu investieren und so vom stark steigenden europäischen Militärbudget zu profitieren. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] Zudem kündigte die Gruppe an, eine "Plattform für Investitionen in aufstrebende Technologieunternehmen" in diesem Bereich aufzubauen und plant einen "Defence Day", um "deutsche und europäische Family Offices" zusammenzubringen, die daran interessiert sein könnten. Es sollen bis zu 2 Milliarden Euro für …Den vollständigen Artikel lesen ...
