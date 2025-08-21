Der deutsche Leitindex DAX tritt auf der Stelle. Anleger warten auf ein Signal von Fed-Chef Powell zu möglichen Zinssenkungen - die Inflation bleibt jedoch das große Fragezeichen. Der DAX zeigte sich am Donnerstag lethargisch und schloss nahezu unverändert mit einem Mini-Plus von 0,07 Prozent bei 24.293,34 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen war. Das vor rund sechs Wochen erreichte Rekordhoch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
