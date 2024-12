DJ Hugo-Boss-AR spricht CEO Grieder "anhaltendes Vertrauen" aus

DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Hugo Boss hat CEO Daniel Grieder sein "anhaltendes Vertrauen" ausgesprochen. Wie der Modekonzern mitteilte, ist er "auf Basis der vorliegenden Informationen und einer eingehenden, vom Aufsichtsrat beauftragten externen rechtlichen Analyse" zu dem Schluss gekommen, "dass der in der Presse geäußerte Verdacht einer möglichen Verletzung von insiderrechtlichen Vorschriften unberechtigt ist".

Der Aufsichtsrat habe sich in seinen Sitzungen am 28. November und 4. Dezember ausführlich mit dem Sachverhalt befasst und die in Medien erhobenen Vorwürfe gegen den CEO geprüft, die Gegenstand der Veröffentlichungen der österreichischen Kronen Zeitung und anderer Medien waren.

Am Freitag hatte sich bereits der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Hugo Boss, Sinan Piskin, hinter CEO Daniel Grieder gestellt. "Ich spreche CEO Daniel Grieder mein Vertrauen aus", sagte Piskin Dow Jones Newswires.

Die Hugo-Boss-Aktie hatte am Donnerstag in der Spitze fast 9 Prozent verloren nach Medienberichten, dass CEO Grieder möglicherweise gegen Compliance-Richtlinen verstoßen haben könnte. Am Freitagmittag notierte die Aktie weitere gut 2 Prozent im Minus.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 07:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.