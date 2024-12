Wien (ots) -*alternativer Anbieter im Bereich online CO2-ZylindertauschDie in Wien und Deutschland ansässige Sodalivery GmbH, übernimmt die Marke Waterworks. Das 2018 in Nürnberg gegründet Unternehmen, war einer der ersten professionellen Anbieter von CO2-Zylindern mit einem innovativen Online-Tauschsystem auf Pfandbasis. Durch die Verwendung natürlicher Kohlensäure und eine stetig wachsende Kundenbasis hat sich Waterworks erfolgreich am Markt positioniert.Bereits seit einiger Zeit besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Waterworks und Sodalivery. Nach intensiven strategischen Gesprächen wurde beschlossen, künftig ausschließlich unter der Marke Sodalivery am Markt aufzutreten. Die hohe Qualität des bisherigen Angebots bleibt bestehen und wird durch attraktive Sodalivery-Services ausgebaut.Das erfolgreiche Angebot von Sodalivery umfasst vier CO2-Zylinder zur Leihe für bis zu sechs Monate sowie die Nachfüllung für 29,99 EUR inklusive kostenlosem Hin- und Rückversand. Dieser Service ist derzeit einzigartig auf dem Markt und hat sich zunehmend zum Verkaufsschlager in Deutschland und Österreich entwickelt. Kunden schätzen die flexible Online-Lösung als bequeme Alternative zum oft umständlichen Zylindertausch im Handel.Durch die Übernahme von Waterworks wird Sodalivery zum führenden alternativen Anbieter im Bereich online CO2-Zylindertausch. Geschäftsführer Thomas Fritz und Gesellschafter Roland Herrmann, die zuvor erfolgreich Sodapop GmbH geleitet und später an die Krüger Gruppe verkauft haben, bringen ihre umfassende Erfahrung ein, um das Wachstum von Sodalivery weiter voranzutreiben.Eine rasche Integration der beiden Marken sowie eine zügige Expansion in weitere europäische Länder ist geplant. Bis 2027 sollen mehr als 100.000 Haushalte in Europa von den Vorteilen des Sodalivery-Angebots profitieren. Zudem befindet sich bereits ein völlig neues, innovatives Sodasystem in Entwicklung.Pressekontakt:Sodalivery GmbHThomas FritzTelefon: +4369919066287E-Mail: thomas.fritz@sodalivery.comWebsite: https://sodalivery.com/Original-Content von: Sodalivery GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171301/5923530