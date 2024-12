Stuttgart (ots) -Mit Streaming, KI, Innovation und WOW! Einblicke in digitale Innovationsprojekte bei "ARD Insights" am 3. Dezember im Change Hub BerlinWie nutzt "funk" künstliche Intelligenz, um die Interessen der 14- bis 29-Jährigen Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen? Wie schafft es ein KI-Tool, junge Menschen mit der ARD in den Dialog kommen zu lassen? Mit welchen Formaten punktet die ARD Mediathek und wie sieht Streaming der Zukunft aus? Was macht die tageschau auf Twitch anders als in der klassischen 20-Uhr-Fernsehversion? Und passen Gaming und Journalismus überhaupt zusammen?Workshops und GesprächeIm Change Hub in Berlin hat die ARD gezeigt, welche digitalen Projekte gerade entwickelt werden oder schon im Einsatz sind. Dazu hieß die ARD Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen willkommen: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Verbänden, Stiftungen, Politik, interessierte Menschen aus der Wissenschaft oder aus Gewerkschaften, Mitarbeitende aus Verlagen und anderen Medienhäusern, Vertreterinnen und Vertreter aus Österreich und der Schweiz. Sie alle traten mit Macherinnen und Innovatoren aus der ARD in den intensiven Austausch - zuerst in großer Runde und anschließend in vielen persönlichen Gesprächen. Moderiert wurde die Veranstaltung von ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab.Kai Gniffke, ARD Vorsitzender: "Wir geben bei ARD Insights Impulse und möchten in persönlichen Gesprächen für die Innovationskraft in unseren Häusern begeistern. Aber auch Feedback der Gäste einholen: Wie nehmen die Menschen uns in der digitalen Transformation wahr? Was können wir besser machen, welche Anregungen geben sie uns mit? Wir wollen zeigen, dass wir ein verlässlicher Medienpartner sind, der für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und eine funktionierende Demokratie unerlässlich ist. Aber wir sind eben auch ein Medienverbund im Umbruch - und ja, die ARD kann auch "Wow"!"Warum "funk" das KI-Tool "Spektrum" nutztPhilipp Schild, Programmgeschäftsführer bei funk, hat das KI-basierte Tool "Spektrum" vorgestellt. Dieses Portfolioanalyse-Tool ermöglicht dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF noch besser, die Inhalte mit den Bedürfnissen und Interessen der Zielgruppe abzugleichen. Ziel von "Spektrum" ist es, die Ausgewogenheit des Angebots sichtbar zu machen im Hinblick auf Angebot und Relevanz der Themen für 14- bis 29-Jährige. Den Machern ermöglicht dieses Tool gezieltes Nachsteuern im Programm - um ausgewogenen Content zu garantieren.Womit die ARD Mediathek bei der jungen Zielgruppe punktetChannel-Managerin der ARD Mediathek Sophie Burkhardt und Benjamin Fischer, Head of ARD Online, zeigten, welche Highlights die ARD Mediathek 2025 für die jüngere und die ganz junge Zielgruppe bereithält: Kinder-Profil, Multiplayer und Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF standen dabei im Mittelpunkt.Wie bei einer Messe stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARD ihre Projekte an verschiedenen "Innovationsinseln" vor und luden zu direkten Gesprächen ein. Themen waren neben Angeboten der ARD Audiothek NEXT und des KI-Netzwerkes der ARD auch:Was macht die ARD auf Twitch?Seit fast zwei Jahren streamt die ARD auf Twitch und hat sich dort mit einem innovativen Zugang zu Gaming-Themen als feste Größe etabliert. Gezeigt wurde, wie die größte Livestreaming-Plattform der Welt funktioniert, warum die ARD dort präsent ist und was die Formate der ARD bei jungen Zielgruppen so erfolgreich macht - darunter das Dialogformat "MixTalk" und das Journalismus-Format "tagesschau together".Joystick & JournalismusDas SWR X Lab und die SWR Medienkompetenz haben die einzigartige Synergie zwischen Gaming und Journalismus aufgezeigt. Gemeinsam entwickeln die Kolleginnen und Kollegen ein News Game. Die Challenge des Spiels: Was heißt es, die Radio-Nachrichten bei DASDING zu machen - aus einem großen Themenangebot die Top-Meldungen für die Zielgruppe auszuwählen und nebenbei noch zu checken, ob die Infos richtig sind? Bei ARD Insights konnten die Gäste einen spielbaren Prototypen des Serious-Games ausprobieren.Digitales Dialog-Angebot für junge Menschen"Haben wir was vergessen?" ist ein neues digitales Dialogangebot, das insbesondere mit jüngeren und "leiseren" Zielgruppen in den Austausch kommen will. Das KI-basierte Dialog-Tool zeigt einerseits die aktuellen Programmthemen samt Beiträgen auf und fragt andererseits "Was haben wir vergessen"? Den Prototypen gab es erstmals zum Testen bei ARD Insights.Pressekontakt:ARD Kommunikation, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5923521