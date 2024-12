Der XRP-Kurs konnte sich vom Flash-Crash in Südkorea noch nicht ganz erholen und kommt auch am heutigen Mittwoch nicht richtig in Schwung. Man könnte dies nun auf die aktuelle Bitcoin-Schwäche schieben, aber diese war auch in den letzten Tagen präsent und haben den XRP-Kurs auch nicht interessiert. Vielmehr dürfte die nachlassende Dynamik auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein - aber nicht nur von Kleinanlegern, sondern vor allem von Walen (Großanlegern).Wale spielen eine Schlüsselrolle in der ...

