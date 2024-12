NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem ordentlichen Quartal die Erwartungen etwa für die Margen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings habe das Tempo der Margensteigerung etwas nachgelassen. Die Aktie hält Thill trotz des deutlichen Anstiegs seit Jahresbeginn immer noch für attraktiv./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 23:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 23:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US79466L3024