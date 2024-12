NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1695 auf 1797 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sollten sich die Trends aus dem laufenden Jahr bei den europäischen Zahlungsabwicklern fortsetzen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Adyen und Wise bleiben seine bevorzugten Titel. Die Kernthemen für 2025 seien die internationale Diversifizierung sowie die Zinsentwicklung, die zum Gegenwind werde./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 18:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182