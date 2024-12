EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE

Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.12.2024 / 15:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung nach § 43 WpHG (wesentliche Beteiligung) Mitteilung: Kühne Holding AG Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 03. Dezember 2024 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 15%-Schwelle vom 12. November 2024 über Folgendes informiert: Per 12. November 2024 hat die Kühne Holding AG ('KH') die Beteiligungsschwelle von 15% an der Brenntag SE ('BNR') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die BNR gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 13. November 2024 veröffentlicht hat. Gemäß § 43 Abs. (1) WpHG informiert die KH hiermit die BNR über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele: Die Investition in die BNR dient der Umsetzung strategischer Ziele der KH. Die KH verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der BNR und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten in der BNR innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen. Als CEO der KH vertritt Herr Dominik de Daniel die Interessen der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat der BNR beabsichtigt Herrn Dominik de Daniel an der kommenden Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat zu stellen. Dies wurde im Rahmen der jüngsten Corporate Governance Roadshow durch den Aufsichtsratsvorsitzenden dargestellt. Die KH strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der BNR an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die KH hat den Erwerb von 21.657.810 BNR-Aktien durch Eigenmittel finanziert.



04.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com