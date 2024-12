DJ Lagarde: EZB nähert sich ihrem Ziel

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die jüngsten Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zum künftig wieder höheren Gewicht vorausschauender Elemente in der Festlegung des geldpolitischen Kurses der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen nach Einschätzung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die EZB ihr Ziel von 2 Prozent fast erreicht hat. "Sie bezeugen, dass sich unser Kampf gegen die Inflation ihrem Ende nähert", sagte Lagarde in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments. Bisher sei das Ziel noch nicht erreicht, aber sei in Sicht. Das erlaube es der EZB, wieder etwas mehr nach vorne zu schauen, wodurch die Stabsprojektionen wieder ein größeres Gewicht erhielten.

Lane hatte in einem am Montag veröffentlichten Interview gesagt, dass sich die EZB nach dem Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent weniger an der tatsächlichen Inflation und mehr an den Risiken orientieren werde, die die Aufrechterhaltung von 2 Prozent Inflation bedrohten. Zum Erreichen dieses Ziels sei aber zunächst ein Rückgang der Dienstleistungspreisinflation nötig. "Ich kann dafür keinen Zeitrahmen nennen", sagte Lane.

