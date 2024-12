Die Zalando-Aktie steht am Mittwoch an der DAX-Spitze mit einem satten Kursplus von +6%. Damit schafft das Papier ein neues Jahreshoch. Doch was feiern Aktionäre des Modekonzerns hier eigentlich? Anleger mit guter Laune Zalando-Aktionäre sind am Mittwoch in Feierlaune - nur wirkliche Nachrichten, die diese gute Stimmung rechtfertigen, gibt es nicht. Laut Aussage eines Händlers gegenüber dpa-afx kommt die starke Nachfrage nach den Papieren durch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...