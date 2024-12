DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Merck KGaA, Medien-Event "Künstliche Intelligenz bei Merck" 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 12:00 DE/Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Nimmermann, Bundesnetzagentur-Präsident Müller, BDEW/VKU-Finanzierungskonferenz: Kapital für die Energiewende, Berlin *** 14:00 FR/Safran SA, Capital Markets Day *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -74,80 Mrd USD zuvor: -84,36 Mrd USD 15:00 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Pk nach Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin *** 16:15 DE/EZB-Bankenaufseher Montagner, Rede zum Colloquium on European Banking Regulation & Supervision in Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, ausführliches Jahresergebnis *** - DE/Fuchs SE, Capital Markets Day ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 09:42 ET (14:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.