Monheim am Rhein (ots) -Hohe Beiträge bei der privaten Krankenversicherung müssen nicht sein - wer sie senken möchte, schafft es allerdings selten im Alleingang. Um eine Beitragsreduzierung für Privatversicherte zu erreichen, bietet sich Markus Moser daher als verlässlicher Partner an. Welche Erfahrungen die Mandanten mit der Wirtschaftskanzlei Moser machen, zeigen an dieser Stelle drei konkrete Erfahrungsberichte.Für Privatversicherte gibt es wieder einmal schlechte Nachrichten, denn die Beitragssätze werden 2025 um durchschnittlich 18 Prozent steigen. Das ist im Besonderen für ältere Versicherte, die ohnehin schon hohe Zahlungen leisten müssen, ein großes Ärgernis und viele von ihnen können die Kosten kaum noch tragen. Lässt sich der Beitragssatz nicht irgendwie reduzieren? "Grundsätzlich dürfen die Versicherungen ihre Beiträge an die steigenden Ausgaben im Gesundheitsbereich anpassen, wobei sie aber strengen gesetzlichen Regelungen unterliegen", sagt Markus Moser, Geschäftsführer der Wirtschaftskanzlei Moser. "Für die Betroffenen ist das natürlich ein schwacher Trost, denn die Gesundheitskosten werden in den nächsten Jahren sicherlich weiter zunehmen. Das bedeutet aber, dass die Privatversicherten, die jetzt schon viel bezahlen, mit drastischen Erhöhungen rechnen müssen, weil sich die Anpassung auf einen aktuell bereits hohen Beitragssatz bezieht.""Es muss also darum gehen, die Beiträge jetzt zu senken, damit spätere Erhöhungen geringer ausfallen. Das ist in vielen Fällen möglich, erfordert aber einen Fachmann, der sich mit der Versicherung auseinandersetzt", ergänzt er. Die Wirtschaftskanzlei Moser ist ein in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen, das sich seit 1996 auf die private Krankenversicherung spezialisiert hat. Die Versicherungsexperten betreuen sowohl Neukunden, die auf der Suche nach einem geeigneten Versicherer sind, als auch Bestandskunden, denen es um eine Beitragsreduzierung geht. Markus Moser setzt sich mit seiner Erfahrung als unabhängiger Berater für die Belange der Privatversicherten ein und erreicht für seine Kunden eine durchschnittliche Ersparnis von 2.300 Euro im Jahr. Dabei hält er sich an den unumstößlichen Grundsatz, dass die Beitragssenkung keine Leistungsminderung mit sich bringt. Wie das in der Praxis aussehen kann, verdeutlichen die folgenden drei Erfahrungsberichte zufriedener Kunden.1. Wie Wolfgang Schmidt dank der Wirtschaftskanzlei Moser 3.800 Euro jährlich spartWolfgang Schmidt ist 61 Jahre alt und führt ein Unternehmen im Maschinenbauhandel. Seine private Krankenversicherung liegt seit über 30 Jahren in den Händen der Generali Krankenversicherung AG (vormals Central). Von seinem Versicherungsberater hatte er schon lange nichts mehr gehört und auch sonst schien sich niemand für seine Anliegen hinsichtlich seiner gesundheitlichen Versorgung zuständig zu fühlen. Seine Beiträge wurden allerdings regelmäßig abgebucht und sie stiegen Jahr für Jahr, sodass er am Ende für sich allein 861,45 Euro bezahlte.Bei der Suche nach einer Lösung für sein Problem stieß er auf die Wirtschaftskanzlei Moser. Mit dem Ziel, eine Reduzierung seines Monatsbeitrags zu erreichen, wandte er sich also an Markus Moser. Wichtig war ihm dabei, dass es auf keinen Fall zu einer Reduzierung seiner Leistungen käme, da er unter Bluthochdruck litt und häufig Rechnungen einreichte. Die Experten der Wirtschaftskanzlei Moser traten in Verhandlungen mit der Generali und konnten Wolfgang Schmidt bereits nach einer Woche das Ergebnis präsentieren: Sie hatten eine monatliche Ersparnis von 318,65 Euro erreicht, was auf das Jahr bezogen stolze 3.823,80 Euro machte. Am Leistungsniveau änderte sich für den Unternehmer dabei nichts.2. Rentnerin Jana Weyenberg - weniger Beitrag, bessere LeistungenJana Weyenberg ist 73 Jahre alt und befindet sich im Ruhestand. Sie war ihr ganzes Leben lang privat bei der DKV versichert und auch bei ihr stiegen die Beitragssätze regelmäßig. Zunächst entschloss sie sich dazu, in Eigenregie etwas dagegen zu unternehmen und erkundigte sich bei ihrem Versicherungsmakler nach Möglichkeiten zur Beitragsreduzierung. Nachdem sie mehr als sechs Wochen auf eine Antwort gewartet hatte, kam ein ernüchterndes Angebot: Ihr wurde der Basistarif angeboten, wobei sie dabei lediglich 63,12 Euro monatlich sparen konnte und sich gleichzeitig mit einer deutlichen Absenkung ihres Leistungsniveaus abfinden musste, das dann in etwa der gesetzlichen Krankenversicherung entsprochen hätte. Enttäuscht lehnte die Rentnerin das Angebot ab.Aufgeben wollte sie allerdings nicht und deshalb erteilte sie der Wirtschaftskanzlei Moser schließlich ihr Mandat. Die Experten kümmerten sich persönlich um die Verhandlungen mit der DKV und das Angebot lag schon nach vier Tagen vor. Jana Weyenberg konnte ihre Freude kaum in Worte fassen: Ihr Monatsbeitrag sank nicht nur um 201,47 Euro, was einer jährlichen Ersparnis von 2.417,64 Euro entspricht, auch ihre Leistungen im Bereich der ambulanten Transportkosten konnten verbessert werden.3. Für Ingo Krause erreichte die Wirtschaftskanzlei Moser eine Ersparnis von 6.771,72 Euro im JahrIngo Krause ist 65 Jahre alt, denkt aber noch nicht an den Ruhestand, weil er sich als Vollblutunternehmer noch eine Menge vorgenommen hat. Was die Beitragssätze seiner privaten Krankenversicherung angeht, hatten sie schon lange eine Höhe erreicht, die für ihn inakzeptabel war, und betrugen zuletzt unglaubliche 1.078,24 Euro im Monat. Ingo Krause wollte durchaus etwas gegen diesen hohen Beitrag unternehmen, doch egal, ob er seine Kollegen im Schützenverein oder seinen Betreuer bei einem großen Versicherungsmakler fragte, alle sagten ihm, es ließe sich nichts an der Beitragshöhe machen. Ihm bliebe nur übrig, sich mit dem Zustand abzufinden.Markus Moser kann bei solchen Aussagen nur den Kopf schütteln, denn er weiß aus langjähriger Erfahrung, dass er bei extrem hohen Monatsbeiträgen besonders gute Karten am Verhandlungstisch hat. Für Ingo Krause konnte er eine erstaunliche monatliche Ersparnis von 564 Euro herausholen, was 6.771,72 Euro im Jahr entspricht. Wenn eine so hohe Reduzierung für Außenstehende beeindruckend klingt, sind die Verhandlungen für das Team der Wirtschaftskanzlei Moser schon beinahe Routine.Markus Moser freut sich dennoch über jeden Mandanten, dem er zu einer Beitragssenkung verhelfen kann. Schließlich zahlen die meisten Privatversicherten über Jahre deutlich zu viel. Da ist die Ersparnis, die ihnen die Wirtschaftskanzlei Moser bringt, eine schöne Wiedergutmachung.Sie wollen die Beitragslast Ihrer privaten Kranken- und Pflegeversicherung mithilfe professioneller Unterstützung spürbar senken? Dann melden Sie sich jetzt bei Markus Moser (https://www.moser-wirtschaftskanzlei.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:WK Moser GmbHGeschäftsführer: Markus MoserE-Mail: info@moser-wirtschaftskanzlei.deWebsite: www.moser-wirtschaftskanzlei.deOriginal-Content von: WK Moser GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176506/5923657