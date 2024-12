Solana Kursprognose: Nach Rückfall hinter XRP und BNB nun der Absturz?

Solana hat in den letzten Wochen an Glanz verloren. Noch vor Kurzem gehörte die Kryptowährung zu den Top 5 nach Marktkapitalisierung und stieg sogar auf Platz 3 auf. Doch mittlerweile ist sie auf Rang 6 abgerutscht, nachdem sie heute auch von BNB überholt wurde. Mit einem aktuellen Kurs von 232,8 US-Dollar liegt Solana etwa 12 Prozent unter ihrem Allzeithoch von über 263,83 US-Dollar - trotz dieses Rückgangs bleibt der Kurs mittelfristig stabil. Kurzfristig zeigen sich jedoch deutliche Anzeichen eines rückläufigen Trends, da Solana tiefere Tiefs bildet.

Solana Chart des letzten Monats, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/solana/

Solana und der ETF-Hoffnungsschimmer

Während der Kurs schwächelt, gibt es dennoch positive Entwicklungen. Grayscale Investments hat angekündigt, seinen bestehenden Solana Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln. Ein entsprechender Antrag wurde bei der SEC eingereicht. Sollte der Solana-ETF genehmigt werden, würde dies den Zugang für Investoren deutlich erleichtern und die Kryptowährung langfristig stärken. Grayscale ist dabei nicht allein - auch andere Anbieter wie Canary Capital und VanEck haben Solana-basierte ETFs beantragt.

https://twitter.com/Cointelegraph/status/1864055926996849050

Die Chancen auf eine Genehmigung sind so hoch wie lange nicht. Mit der bevorstehenden Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und der Ernennung des krypto-freundlichen Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden verbessert sich das regulatorische Umfeld spürbar. ETFs wie die von Grayscale oder VanEck könnten daher noch in den kommenden Monaten grünes Licht erhalten.

Marktdynamik bleibt entscheidend

Solana hat trotz des Kursrückgangs eine beeindruckende Handelsaktivität. In den letzten 24 Stunden stieg das Handelsvolumen um über 37 Prozent auf 8,53 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert der Kryptowährung kletterte ebenfalls leicht auf 111 Milliarden US-Dollar. Diese Werte zeigen, dass Solana weiterhin ein wichtiger Player im Kryptomarkt bleibt, auch wenn die Konkurrenz durch XRP und BNB zunimmt.

Der aktuelle Kursrückgang wird vor allem durch Marktrotationen und Gewinnmitnahmen getrieben. Anleger schichten ihre Investments verstärkt in XRP und potentiell renditeträchtige Memecoins wie Wall Street Pepe ($WEPE) um, was Solana Marktanteile gekostet hat.

Hier mehr zu Wall Street Pepe.

Handeln wie Pepe, Quelle: https://wallstreetpepe.com/home

Dennoch bleibt die Marke von 215 US-Dollar eine wichtige Unterstützung. Sollte diese durchbrochen werden, könnten weitere Abwärtsbewegungen folgen. Ein erneuter Anstieg über 240 US-Dollar hingegen würde den Kurs stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.

Ein Neuer Spieler am Feld: Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ($WEPE) legt einen raketenartigen Start hin. Schon in den ersten 24 Stunden des Presales wurden über 460.000 US-Dollar eingesammelt - ein rekordverdächtiges Ergebnis, das den Token zum Gesprächsthema macht. Doch $WEPE will mehr sein als nur ein weiterer Hype-Meme-Coin. Das Projekt kombiniert den typischen Humor dieser Token mit echten Mehrwerten für die Community.

Der Fokus liegt auf der Stärkung von Kleinanlegern. Wer $WEPE hält, bekommt Zugang zu exklusiven Tools wie Handelsstrategien, Marktanalysen und Alpha-Calls. Damit sollen auch die "kleinen Fische" die gleichen Chancen erhalten wie die großen Wale im Kryptomarkt. Mit diesem Ansatz stellt sich Wall Street Pepe als eine Art "Finanz-Robin-Hood" dar, der das Spielfeld ebnet.

Insider Wissen für die Community, Quelle: https://wallstreetpepe.com/chapter-three

Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,000202 US-Dollar pro Token - möglicherweise der günstigste Moment, bevor die Preise weiter steigen, denn im aktuellen Tempo könnte diese Preisstufe schon in wenigen Stunden vergriffen sein. Der Presale ist in mehrere Phasen unterteilt, und bei jeder wird der Preis höher. Für die wachsende Community rund um $WEPE ist das Timing perfekt. Nach dem jüngsten Hype um $PEPE und den generellen Boom im Meme-Coin-Markt könnte Wall Street Pepe die nächste große Story sein.

Wer früh dabei ist, könnte von der nächsten großen Welle profitieren - und das mit einer gehörigen Portion Meme-Spaß.

Hier Wall Street Pepe noch in der ersten Presale Stufe kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.