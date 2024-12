Bremen (ots) -Pünktlich zur festlichen Jahreszeit bringt die schottische Whiskymarke Bruichladdich eine limitierte Geschenkpackung heraus, die für eine besondere Überraschung sorgt. Die unkonventionelle Kombination aus Whisky und humorvoll gestalteten Socken bringt nicht nur Genuss, sondern auch gute Laune unter den Weihnachtsbaum - die perfekte Geschenkidee für ein unvergessliches Fest.BRUICHLADDICH PRÄSENTIERT KREATIVE GESCHENKPACKUNG ZUR WEIHNACHTSZEITWeihnachten muss nicht immer traditionell sein - und Geschenke auch nicht. Das zeigt die Marke Bruichladdich mit ihrer diesjährigen limitierten Geschenkpackung: einer kreativen Kombination aus dem unverkennbaren Bruichladdich Single Malt Whisky und einem Paar humorvoll gestalteter Socken mit süßem Schäfchen-Motiv. Unter dem Motto,Not Your Classic' lädt die schottische Whiskymarke dazu ein, die festliche Zeit auf unkonventionelle Weise zu genießen und neue Traditionen zu schaffen - so einzigartig und vielfältig wie die Menschen, die sie feiern.SCHOTTISCHER BRUICHLADDICH WHISKY - AUSGEZEICHNETER GENUSS VON DER INSEL ISLAYDer schottische Whisky-Klassiker The Classic Laddie ist ein Stück pure Natur, hergestellt aus Getreide schottischen Anbaus und dem Wasser der Insel Islay, einem der berühmtesten Whisky-Gebiete weltweit. Der Single Malt mit seinem typischen, floral-eleganten Stil wird in besonders langsamer Tropfendestillation hergestellt. Das auffällige Aqua seiner berühmten Flasche symbolisiert die Farbe der Meeresbucht, an deren Ufer die Bruichladdich Destillerie beheimatet ist.Erst kürzlich wurde Bruichladdich bei den Germany's Best Whisky Awards, verliehen vom renommierten Fachmagazin,Der Whisky-Botschafter', als beste internationale Destillerie ausgezeichnet - eine Würdigung, die vor allem das nachhaltige Engagement der Destillerie unterstreicht. Mit umweltfreundlichen Produktionsmethoden und außergewöhnlichen Whiskys wie dem Classic Laddie konnte Bruichladdich sowohl die Jury als auch Tausende Whisky-Enthusiasten überzeugen.DER MULLIGAN - EIN COCKTAIL FÜR BESONDERE GENUSSMOMENTEFür die festlichen Tage empfiehlt Bruichladdich den Cocktail-Klassiker,Mulligan'. Diese raffinierte Mischung aus dem The Classic Laddie, Apfelsaft, Holunderblütensirup und Ginger-Ale vereint die Aromen des schottischen Whiskys auf kreative Weise und sorgt für einen unverwechselbaren Genussmoment - ideal für einen gemeinsamen Drink mit den Liebsten.MULLIGAN- 4 cl Bruichladdich Classic Laddie- 6 cl naturtrüber Apfelsaft- 1 cl Holunderblütensirup- 8 - 10 cl Ginger-Ale- Zitronenzeste- EisGlas mit Eis befüllen. Whisky, Apfelsaft und Sirup hinzugeben und anschließend umrühren. Mit Ginger-Ale auffüllen und vorsichtig ein letztes Mal umrühren. Mit Zitronenzeste abspritzen und diese ins Glas legen.Die Geschenkpackung ist im Handel sowie im Online-Shop von Ludwig von Kapff erhältlich (53,99 EUR UVP).Pressekontakt:Bruichladdich Distillery Companyc/o Weber ShandwickCatharina Musslercmussler@webershandwick.com+49 89 38 0179 - 42Original-Content von: Bruichladdich Distillery Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177669/5923665