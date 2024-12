DJ MÄRKTE EUROPA/Fest vor Beginn der Debatte im französischen Parlament

DOW JONES--Trotz der Sorgen um Frankreich zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag in positiver Stimmung. Der DAX bliebt klar über der 20.000er-Marke und steigt um 0,9 Prozent auf 20.206 Punkte. Ein neues Allzeithoch hat der deutsche Leitindex bei 20.229 Punkten markiert. Im Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent nach oben auf 4.920 Punkte. Den europaweiten Index bremst das drohende Misstrauensvotum in Frankreich etwas aus. Vor allem US-Anleger erinnere es an die Euro-Krise, heißt es im Handel. Doch groß scheint die Furcht noch nicht zu sein, auch der französische CAC-40 (+0,6%) steigt.

Frankreich steht im Fokus mit den zwei Misstrauensanträgen gegen die Regierung. Die Debatte findet am Nachmittag statt, die Abstimmung folgt dann am Abend. Der Ausgang ist zwar nicht sicher, denn der Block aus mehreren Links-Parteien und die Rechten müssten zusammen abstimmen. Interessant wird die Frage sein, wie es nach einem Ende der Regierung Barnier weitergehen soll. Denn Neuwahlen könnte es frühestens wieder im Juli geben. Präsident Macron muss dann einen neuen Premier vorschlagen, möglicherweise wieder Barnier. Jedenfalls droht der politische Stillstand in Paris.

Die Hausse treibt die Hausse

Das scheint die Börsianer nicht zu stören, hier treibt die Hausse die Hausse. "Beim DAX ist die Party in vollem Gang. Und bisher wirkt es nicht so, als wären viele gewillt, diese Party jetzt als Erstes zu verlassen. Über den Future ist jetzt zumindest eine leicht zunehmende Absicherungsaktivität zu erkennen. Das zeigt, dass die ersten ganz allmählich vorsichtiger werden", so QC Partners.

SAP steigen um 2,8 Prozent, hier stützt die am Vorabend erhöhte Umsatzprognose von Salesforce. Dies dürfte dazu beitragen, die Kursrally der SAP-Aktie von fast 70 Prozent dieses Jahr weiter aufrechtzuerhalten, heißt es im Handel.

Prosiebensat1 springen um 13,8 Prozent an. Kurstreiber ist wieder einmal ein Pressebericht aus Italien, wonach MediaForEurope (MFE) bei der Unicredit einen 3,4-Milliarden-Kredit angefragt habe. Dies weckt nach Händlerangaben erneute Spekulationen um einen Übernahmeversuch von Prosieben durch die Italiener. "Wenn das wirklich geglaubt würde, wären MFE aber deutlich im Minus", glaubt ein Händler. Deren Aktien zeigen sich in Mailand 0,8 Prozent im Plus.

Die Aktien des Windturbinenbauers Vestas verlieren 8,4 Prozent, während Konkurrent Nordex 0,2 Prozent zulegt. Bei Vestas kommt der überraschende Rücktritt von Finanzvorstand Hans Martin Smith schon zum Jahresende schlecht an.

Hugo Boss liegen dagegen 7 Prozent vorne. Der Aufsichtsrat des Mode-Unternehmens hat CEO Daniel Grieder das Vertrauen ausgesprochen. Grieder war in die Kritik geraten wegen des angeblichen Verstoßes gegen Insiderrichtlinien. Dies hatte die Aktie zuletzt zeitweise stärker unter Druck gesetzt.

Campari findet neuen CEO

Für Kursbewegungen bei Getränkeherstellern sorgen Umstufungen und Nachrichten. So hat die Deutsche Bank bei den Aktien von Heineken die Kaufempfehlung zurückgezogen, was die Aktien um 1,9 Prozent fallen lässt. Für die Konkurrenten Carlsberg geht es 2,7 Prozent tiefer, der Verkauf des Russland-Geschäfts dürfte zu einem geringen Preis erfolgt sein, heißt es im Handel.

Die Aktien von Campari ziehen um 4,6 Prozent an. Hier treibt die Nachricht, dass mit Simon Hunt ein neuer CEO gefunden wurde. Er gilt als ausgewiesener Branchenexperte. Ein deutlich gesenktes Kursziel auf 28 nach 36 Euro durch BNP drückt die Aktien von Schott Pharma um 1,2 Prozent. In der Schweiz fallen Novartis um 3,1 Prozent, nachdem sie von HSBC auf "Reduzieren" abgestuft worden sind.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.919,82 +0,8% 41,31 +8,8% Stoxx-50 4.396,15 +0,3% 11,20 +7,4% DAX 20.206,29 +0,9% 189,54 +20,6% MDAX 26.732,95 +1,1% 282,40 -1,5% TecDAX 3.498,18 +0,9% 30,32 +4,8% SDAX 13.754,53 +1,7% 230,41 -1,5% FTSE 8.344,23 -0,2% -15,18 +8,1% CAC 7.302,46 +0,6% 47,04 -3,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,08 +0,02 -0,49 US-Zehnjahresrendite 4,25 +0,03 +0,37 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,0493 -0,1% 1,0520 1,0504 -5,0% EUR/JPY 158,30 +0,7% 157,85 156,94 +1,7% EUR/CHF 0,9305 -0,1% 0,9320 0,9311 +0,3% EUR/GBP 0,8281 -0,1% 0,8287 0,8302 -4,5% USD/JPY 150,84 +0,8% 150,07 149,41 +7,1% GBP/USD 1,2673 +0,0% 1,2694 1,2652 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2777 -0,3% 7,2772 7,3001 +2,2% Bitcoin BTC/USD 96.464,30 +0,3% 96.580,80 96.214,70 +121,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,22 69,94 +0,4% +0,28 +0,4% Brent/ICE 73,88 73,62 +0,4% +0,26 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,93 48,46 -3,1% -1,53 +26,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.651,19 2.643,68 +0,3% +7,51 +28,6% Silber (Spot) 31,15 31,03 +0,4% +0,12 +31,0% Platin (Spot) 940,20 954,48 -1,5% -14,28 -5,2% Kupfer-Future 4,15 4,15 +0,2% +0,01 +5,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.