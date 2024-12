EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Tochtergesellschaft Valour erzielt einen Rekordwert beim verwalteten Vermögen von 1,3 Milliarden C$ (922 Millionen US$), was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vormonat und einer Zunahme von 155 % seit Jahresbeginn entspricht, und verzeichnet im November mit 20,9 Millionen C$ (14,9 Millionen US$) den höchsten monatlichen Nettozufluss im Jahr 2024

TORONTO, den 3. Dezember 2024 /CNW/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen ("DeFi") Pionierarbeit leistet, freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc., und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zum 30. November 2024 ein verwaltetes Vermögen ("AUM") von 1,3 Milliarden C$ (922 Millionen US$) verbuchen kann. Dies stellt einen Anstieg von 57 % gegenüber dem Vormonat und eine Zunahme von 155 % seit Jahresbeginn dar. Im November erzielte Valour mit 20,9 Millionen C$ (14,9 Millionen US$) den Rekord beim monatlichen Nettozufluss für 2024. Dieser Meilenstein folgt auf beständige monatliche Zuflüsse, was das Vertrauen der Investoren und die starke Nachfrage nach den ETPs von Valour unterstreicht. Wichtigste Produkte, die Zuflüsse fördern:

Diese außergewöhnliche Leistung war auf eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, einschließlich SUI, DOGE und TAO, zurückzuführen. Hierzu tragen unter anderem die folgenden Produkte bei: VALOUR SUI SEK : 16.843.176 C$ (11.981.715 US$)

: 16.843.176 C$ (11.981.715 US$) VALOUR XRP 0 : 9.723.930 C$ (6.917.304 US$)

: 9.723.930 C$ (6.917.304 US$) VALOUR ADA : 6.723.301 C$ (4.782.749 US$)

: 6.723.301 C$ (4.782.749 US$) VALOUR DOGE : 3.970.692 C$ (2.824.628 US$)

: 3.970.692 C$ (2.824.628 US$) VALOUR TAO: 3.772.746 C$ (2.683.815 US$) Diese Zuflüsse unterstreichen die Führungsposition von Valour als Vermittler eines Zugang zu vielfältigen digitalen Vermögenswerten. Top-ETPs von Valour nach verwaltetem Vermögen (AUM): VALOUR SOL SEK : 566.689.976 C$ (403.125.739 US$)

: 566.689.976 C$ (403.125.739 US$) VALOUR BTC 0 : 335.846.832 C$ (238.911.059 US$)

: 335.846.832 C$ (238.911.059 US$) VALOUR ADA : 103.593.335 C$ (73.693.098 US$)

: 103.593.335 C$ (73.693.098 US$) VALOUR ETH 0 : 93.997.422 C$ (66.866.862 US$)

: 93.997.422 C$ (66.866.862 US$) VALOUR AVAX : 36.718.364 C$ (26.120.310 US$)

: 36.718.364 C$ (26.120.310 US$) VALOUR XRP: 35.414.657 C$ (25.192.893 US$)

35.414.657 C$ (25.192.893 US$) VALOUR SUI: 34.316.439 C$ (24.411.655 US$)

34.316.439 C$ (24.411.655 US$) VALOUR DOT: 30.448.997 C$ (21.660.476 US$) Starke Finanzposition Zum 30. November 2024 weist das Unternehmen eine starke Finanzposition auf: Bestand an Barmitteln und USDT-Saldo: Ca. 17 Millionen C$ (12,1 Millionen US$), ein Anstieg von 32 % gegenüber dem Vormonat. Zu zahlende Kredite: Ca. 8,3 Millionen C$ (6 Millionen US$), d.h. keine Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bestand an digitalen Vermögenswerten: Das Unternehmen erweiterte seinen Bestand an digitalen Vermögenswerten im November, erwarb und hält die folgenden Vermögenswerte: 208,8 BTC

121 ETH

586.683 ADA

126.616 DOT

14.375 SOL

490,5 UNI

433.322 AVAX

2.787.703 CORE Diese Bestände besitzen einen derzeit Wert von ca. 67,8 Millionen C$ (48,4 Millionen US$), was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Strategie mit DeFi Alpha Das Unternehmen bewertet mehrere Arbitrage-Chancen, wobei im 2. Quartal 113,8 Millionen C$ (83,4 Millionen US$) und im 3. Quartal 20,6 Millionen C$ (14,7 Millionen US$) erzielt wurden (bis dato keine Verluste). Durch diese Strategie wurde die Finanzposition des Unternehmens gestärkt, was die Rückzahlung von Verbindlichkeiten ermöglichte und die Umsetzung der Strategie beim Bestand an digitalen Vermögenswerten unterstützt. Zu den letzten strategischen Entwicklungen im November zählen die folgenden Punkte: Valour, die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, lanciert erstes Dogecoin (DOGE)-ETP Skandinaviens an der Spotlight-Börse Valour führte Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP (ISIN: CH1108679320) an der schwedischen Spotlight-Börse ein und ist damit das erste Dogecoin ETP in Skandinavien. Dieses innovative Produkt bietet skandinavischen Anlegern Zugang zu Dogecoin, dem siebtgrößten digitalen Vermögenswert weltweit mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 59,5 Mrd. US-Dollar. Die ursprünglich als amüsante Alternative zu Bitcoin geschaffene Währung Dogecoin hat sich inzwischen zu einer allgemein anerkannten Kryptowährung entwickelt, die auf einer dezentralen Proof-of-Work-Blockchain basiert und von einer loyalen Community unterstützt wird. Die Einführung des Valour Dogecoin ETP unterstreicht das Engagement von Valour, in einer sich rasch entwickelnden Finanzlandschaft einen besseren Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten zu bieten und sich so an wechselnde Präferenzen der Anleger anzupassen. Durch die Einführung dieses Produkts stärkt Valour seine Position als führender Anbieter von innovativen Lösungen zur Investition in digitale Vermögenswerte. Valour, das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, unterzeichnet eine Absichtserklärung (MOU) mit SovFi and AsiaNext in Singapur, um das ETP-Angebot im Asien-Pazifik-Raum (APAC) zu erweitern Valour hat eine Absichtserklärung mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um sein Angebot an digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs in der APAC-Region zu erweitern. Valour möchte die in Singapur zugelassene Wertpapierbörse AsiaNext und das Know-how von SovFi bei der Liquidität nutzen, um den Zugang von institutionellen Anbietern zu regulierten digitalen Vermögenswerten zu verbessern. Diese strategische Partnerschaft ist ein entscheidender Meilenstein beim globalen Expansionsplan von Valour, der auf die wachstumsstarken Märkte in der APAC-Region, im Nahen Osten und in Afrika abzielt. Angesichts seiner Pläne, 20 neue ETPs in den kommenden Wochen einzuführen, einschließlich innovativer Produkte wie Bitcoin Staking und Crypto Index-basierten ETPs, ist Valour gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten in Form von ETPs zu profitieren. Diese Zusammenarbeit baut die führende Position von Valour im sich entwickelnden Markt für digitale Vermögenswerte aus und stärkt gleichzeitig die Stellung von AsiaNext als führende Multi-Asset-Börse, die Asien und Europa miteinander verbindet. DeFi Technologies führt CoreFi-Strategie zur Steigerung der Bitcoin-Renditen unter Einsatz von CORE ein DeFi Technologies führt die CoreFi-Strategie ein, ein von MicroStrategy inspirierter Ansatz, der auf eine Steigerung der Bitcoin-Renditen durch einen fremdfinanzierten, regulierten Zugang zu Bitcoin und CORE, der nativen Coin der Core-Blockchain, abzielt. Diese innovative Strategie wird Anlegern ein hohes Beta-Engagement für Bitcoin und BTCfi ermöglichen und die Erzielung von Renditen sowie ein hohes Wachstumspotenzial kombinieren. Die Strategie mit der auf Bitcoin ausgerichteten Core-Blockchain beinhaltet Non-Custodial Staking- and Dual Staking-Mechanismen, die durch erhebliche Bitcoin-Mining-Aktivitäten unterstützt werden. CoreFi ermöglicht nachhaltige Bitcoin-Renditen und beinhaltet ein hohes Wertsteigerungspotenzial im Bitcoin-Ökosystem, was einen Zugang für Anleger bietet, um ihre Bitcoin-Renditen zu maximieren. DeFi Technologies kündigt die Gründung von SolFi Technologies an, um den Zugang von Anlegern zum Solana (SOL)-Ökosystem zu ermöglichen DeFi Technologies hat den Start von SolFi Technologies verkündet, einem Spin-Off-Unternehmen, das Anlegern einen direkten Zugang zum Solana-Blockchain-Ökosystem verschaffen will. SolFi Technologies konzentriert sich auf Eigenhandel, den Einsatz von Validierungsknoten und strategische Investitionen in das Ökosystem, um die Renditen bei Solana (SOL) zu maximieren. Durch den Einsatz proprietärer Algorithmen, innovativer Finanzierungstrategien und der erprobten Maximum Extractable Value (MEV)- Engine strebt das Unternehmen einen besseren Cashflow mit höheren Staking-Renditen im Vergleich mit Drittanbietern an. Darüber hinaus fungiert SolFi als Inkubator und führt strategische Übernahmen von operativen Gesellschaften durch, um seine Solana-Treasury-Strategie zu unterstützen, den Erwerb von Tokens zu beschleunigen und die Staking-Einnahmen zu verstärken, was das Potenzial zur Reinvestition oder Ausschüttung dieser Profite als Dividende für Anteilseigner bietet. Valour, das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, führt das weltweit erste ertragsstarke Bitcoin (1VBS)-ETP für deutsche Anleger an der Xetra ein Valour legt die 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS)-ETP in Zusammenarbeit mit Core Foundation bei Xetra, dem elektronischen Handelsplatz der Frankfurter Börse, auf. Dieses bahnbrechende Produkt bietet deutschen Anlegern einen Zugang zu Bitcoin mit einer anfänglichen fixen Rendite von 1,40 % und einer Verwaltungsgebühr von 0,9 %. Die auf der Core-Blockchain basierenden ETPs, bei denen die Sicherheit von Bitcoin mit der Kompatibilität zur Ethereum Virtual Machine (EVM) und dem innovativen Satoshi Plus-Konsensmechanismus kombiniert wird, verstärkt die Skalierbarkeit und Performance. Durch die Delegation von Bitcoins an Core-Validatoren gewährleistet 1VBS eine Custodial Control, und bietet Renditen, ohne dass die Anleger eigene Validatoren einrichten müssen. Die Rendite wird täglich im Digital Asset Entitlement und im Nettoinventarwert (NAV) ausgewiesen. Anleger verfügen somit über eine einfache und sichere Möglichkeit, Renditen bei Bitcoin-Investments zu erzielen. Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen die Website https://defi.tech/ Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ). Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte valour.com . Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögens, die Strategie des Unternehmens zum Bestand an digitalen Vermögenswerten, die Expansion der digitalen Vermögenswerte in Form von ETPs, die Entwicklung und der Start von CoreFi Technologies und SolFi Technologies, das Interesse an sowie das Vertrauen in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und des Digital Asset-Sektors, Regeln und Verordnungen in Bezug auf dezentralisierte Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG QUELLE: DeFi Technologies Inc. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681 Unternehmensprofil DeFi Technologies Inc. Ebenfalls aus dieser Quelle

