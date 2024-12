Vancouver, British Columbia - 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. ("Bolt" oder das "Unternehmen") (TSXV: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FWB: A3D8AK), ein nordamerikanisches Unternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Mineralkonzessionen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die "Option" oder "Optionsvereinbarung") mit nahestehenden Verkäufern (die "Optionsgeber") nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unterzeichnet hat, um sich das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Northwind ("Northwind" oder das "Konzessionsgebiet", Abb. 1) zu sichern.

Eckdaten zum Konzessionsgebiet Northwind:

- Dreiundfünfzig (53) Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 3.000 ha in der Randzone des Grünsteingürtels Urban-Barry in der geologischen Subprovinz Abitibi in Quebec;

- Strategisch günstige Lage in der Nähe zahlreicher Vorkommen und mehrerer Entdeckungen von regionaler Bedeutung, einschließlich der Goldlagerstätte Windfall, die 7,39 Mio. Unzen in allen Kategorien beherbergt und nur 15 km von den Northwind-Claims entfernt liegt;

- Mehrere Explorationsziele im Stadium der Bohrreife, die anhand von Schürfgrabungen und geophysikalischen Messungen erschlossen wurden; im Konzessionsgebiet fanden bis dato noch keine Diamantbohrungen und nur in begrenztem Umfang historische Arbeiten statt.

Abbildung 1: Regionale Claim-Besitzer im Grünsteingürtel Urban-Barry; 1: Osisko, Mineralressourcenschätzung vom 7. Juni 2022 (PLR Resources Inc. und BBA Inc., 2022); 2: Bonterra, Mineralressourcenschätzung vom 30. Juli 2021 (SLR Consulting, 2021); 3: Nicht-NI-43-101-konforme und historische Ressourcenschätzung (Oasis Resources, 1985)

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Konzessionsportfolio mit den Northwind-Claims erweitern konnten und Bolt nun eine Präsenz im Bergbaurevier Urban-Barry in der Subprovinz Abitibi in Quebec vorweisen kann", so CEO Brandon Haynes.

Herr Haynes weiter: "Die Firma Gold Fields, eines der größten Goldbergbauunternehmen der Welt, hat zuletzt eine Zusammenlegung der Windfall-Claims durchgeführt. Damit eröffnen sich äußerst interessante Rahmenbedingungen für die Exploration von Claims, denen in der Vergangenheit nicht die Aufmerksamkeit zuteilwurde, die sie verdient hätten. Wir sind zuversichtlich, dass es mit dem Einsatz moderner Explorationsmethoden in diesen Claims nicht lange dauern wird, bis wir die nächste große Entdeckung im Bergbaurevier Urban-Barry bekannt geben können."

Das Konzessionsgebiet Northwind umfasst ein Paket aus 53 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 3.000 Hektar und liegt in der Randzone des Grünsteingürtels Urban-Barry in der geologischen Subprovinz Abitibi in Quebec. Die Claims sind strategisch günstig gelegen und befinden sich in der Nähe zahlreicher Vorkommen und mehrerer Entdeckungen von regionaler Bedeutung, einschließlich der Goldlagerstätte Windfall, die 7,39 Mio. Unzen in allen Kategorien beherbergt und nur 15 km von den Northwind-Claims entfernt liegt. Die Firma Gold Fields Limited hat zuletzt die Übernahme von Osisko Mining bekannt gegeben (Gold Fields-Pressemeldung vom 28. Oktober 2024), die einen wesentlichen Schritt im Rahmen der Konzessionszusammenlegungen im Bergbaurevier Urban-Barry darstellt (Abb. 1).

Die Geologie des Grundgebirges in den Northwind-Claims wird von in Ost-West-Richtung verlaufenden Gesteinspaketen aus Diorit, pegmatitischem Granit und gneishaltigem Tonalit dominiert, wobei im nordöstlichen Quadranten in geringerem Ausmaß auch Basalt kartiert wurde. Die Claims werden im Süden von einer vulkanischen Sedimentformation begrenzt, die mehrere bemerkenswerte Goldlagerstätten beherbergt (Windfall, Gladiator, Barry, Abb. 1). Im Nordosten der Claim-Gruppe befindet sich das Cu-Ni-PGM-Vorkommen Laberge. Letzteres ist eingebettet in ultramafisches Gestein, das in die Gneis- und Dioritformationen eingedrungen ist (Abb. 2).

In den Northwind-Claims wurden bis dato nur in sehr begrenztem Umfang Arbeiten durchgeführt. Vor dem Jahr 1984 sind keine historischen Mineralexplorationsarbeiten dokumentiert. Im Jahr 1984 wurden im Rahmen einer elektromagnetischen Messung auf Provinzebene mehrere leitfähige Zonen ermittelt. Noranda führte hier kurz darauf Erkundungen durch und absolvierte in den von der Messung abgegrenzten Gebieten Grabungen, hat aber nie den unterirdischen Ursprung der Anomalien erforscht.

Abbildung 2: Örtliche Geologie und magnetische Eigenschaften der Claims im Konzessionsgebiet Northwind. Geologie nach SIGEOM, 2024; Magnetfelddaten und Ziele 1-6 von (Dube, 2018).

In den Claims kamen zuletzt moderne Explorationsmethoden zum Einsatz und es werden laufend Ziele für die weitere Mineralexploration sondiert (Abb. 2). Eine helikoptergestützte geophysikalische Messung im Jahr 2017 beschrieb sechs (6) Zonen mit sich überschneidenden, stark magnetischen Signaturen und TDEM-Anomalien, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine wirtschaftlich relevante Mineralisierung handeln dürfte. Im Jahr 2019 wurden bodengestützte Gesamtmagnetfeldmessungen und elektromagnetische Niederfrequenzmessungen (VLF) durchgeführt, um diese Zonen im Untergrund besser abzugrenzen und die Ziele für die nachfolgende Exploration mittels Diamantbohrungen zu präzisieren. Im Zuge von Prospektionen und Schürfgrabungen im Jahr 2020 wurden bis zu fünf annähernd parallel verlaufende, verkieselte Scherungszonen in einer Basalt-Enklave entdeckt, die sich im nordöstlichen Teil des Claim-Pakets - ganz in der Nähe des Cu-Ni-PGM-Vorkommens Laberge - befinden.

Vertragsbedingungen

Gemäß der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es bei Abschluss der Vereinbarung 7 Millionen Aktien an den Optionsgeber ausgibt, jeweils 6, 12, 18 bzw. 24 Monate nach dem Abschlussdatum Barzahlungen in Höhe von 50.000 CAD an den Optionsgeber leistet und eine 3%ige Net Smelter Returns Royalty zugunsten des Optionsgebers reserviert. Darüber hinaus muss das Unternehmen vor dem zweiten Jahrestag des Abschlusses Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 3.000.000 CAD tätigen; dazu zählt auch die Fixzusage der Entrichtung einer Summe von 100.000 CAD innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss, die nach Wahl des Unternehmens in bar an den Optionsgeber gezahlt werden kann.

Qualifizierter Sachverständiger

James Macdonald, P. Geo., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition der Vorschrift National Instrument 43-101 und Mitglied der Engineers and Geoscientists of Manitoba, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Bolt Metals Corp.

Bolt Metals Corp. ist mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralprojekten in Nordamerika befasst und konzentriert sich insbesondere auf die Erschließung hochwertiger Konzessionsgebiete für Edel- und Basismetalle, die für Bohrungen aufgeschlossen sind und ein hohes Wertschöpfungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio strategischer Konzessionsgebiete von Bolt, das seinen Sitz in Vancouver (BC) hat, bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen. Dazu gehören auch Soap Gulch, ein Kupfer-SEDEX-Projekt in Montana, und Switchback, ein Kupfer-Silber-Projekt in British Columbia. Bolt notiert an der CSE unter dem Symbol BOLT, an der OTCQB unter dem Symbol PCRFC und in Deutschland unter der WKN A3D8AK.

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes - Direktor und CEO

(604) 817-1595

mailto:info@boltmetals.com

Hinweise für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Die Wörter "können", "potenziell", "sollten", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die jüngste Konsolidierung von Claims durch Gold Fields, die den Grundstein für eine sehr spannende Zeit legen, die Zuversicht, dass durch die Anwendung moderner Explorationstechniken auf diese Claims die nächste große Entdeckung nicht lange auf sich warten lassen wird, Anomalien, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine wirtschaftlich relevante Mineralisierung handeln dürfte, und die Verfeinerung von Zielen für Folgearbeiten mit Diamantbohrungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77699Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77699&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18784206-bolt-metals-erwirbt-konzessionsgebiet-northwind-goldcamp-urban-barry-15-km-lagerstaette-windfall-entfernt