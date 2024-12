Die Varta-Aktie zeigt sich derzeit in einem bemerkenswerten Spannungsfeld an der Börse. Der Titel verzeichnete im XETRA-Handel moderate Zugewinne und pendelte sich bei etwa 1,76 EUR ein. Besonders auffällig ist die extreme Spanne zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 22,16 EUR vom Dezember 2023 und dem Tiefststand von 0,76 EUR im August 2024. Die jüngsten Quartalsergebnisse vom September 2023 zeigten einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie bei einem Umsatz von 215,06 Millionen EUR, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

Aussichten und Prognosen

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnen Analysten mit einem Verlust von 2,295 EUR je Aktie, während das durchschnittliche Kursziel bei 7,50 EUR liegt. Bemerkenswert ist auch, dass für das laufende Jahr keine Dividendenausschüttung erwartet wird, was die gegenwärtige Restrukturierungsphase des Unternehmens widerspiegelt.

Anzeige

Varta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Varta-Analyse vom 4. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Varta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Varta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...