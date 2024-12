Die einzigartige One-Touch-Postextraktion und das Scannen von Dokumenten des Falcon+ RED bieten Kunden eine effiziente, genaue und sichere Dokumentenverarbeitung

Die OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Automatisierung der nächsten Generation für die Dokumenten-, Post- und Lagerautomatisierung hat für die innovative Scanner-Reihe Falcon+® RED des Unternehmens, die manuelle Vorbereitungsschritte in einem optimierten One-Touch-Prozess zusammenfasst, eine Branchenauszeichnung erhalten.

Falcon+ RED wurde vom Magazin Document Manager bei den DM Awards die im November in London stattfanden, zum Gewinner in der Kategorie "Imaging Product of the Year: High Volume" gekürt. Die Gewinner der DM Awards in den Kategorien Produkte und Unternehmen werden von den Lesern des Magazins DM gewählt, zu denen auch Branchenkollegen und Führungskräfte gehören.

"Wir fühlen uns geehrt, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten", sagte Scott Maurer, Präsident von OPEX International. "Kunden auf der ganzen Welt suchen nach einzigartigen Lösungen wie Falcon+ RED, um die Effizienz ihrer Poststelle durch eine beispiellose Scangenauigkeit und ein sicheres Datenmanagement zu maximieren."

OPEX Falcon+ RED bietet eine branchenweit einzigartige Funktion zur Postentnahme und zum Scannen von Dokumenten per Knopfdruck. Seit 2003 ist die Kombination aus dem Falcon+-Scanner und dem Modell 72 Rapid Extraction Desk marktführend, da sie den gesamten Dokumentenverarbeitungszyklus von der Postöffnung bis zur digitalen Datenkonvertierung nahtlos automatisiert.

Diese schnelle, effiziente und intelligente Dokumentenverarbeitungstechnologie gewährleistet Genauigkeit und Qualität, unterstützt durch ein sicheres und effizientes Datenmanagement für Kunden wie Paragon, einem führenden Anbieter von Transformations-Business-Services, der in mehr als 30 Ländern tätig ist.

"OPEX ermöglicht es uns, alles an einem einzigen Standort zu scannen, wodurch der Transport von Dokumenten in den Betriebsbereichen minimiert wird und somit ein weitaus besseres Risiko- und Compliance-Modell für die Korrespondenz unserer Kunden entsteht", sagte Michael Basham, Technischer Direktor von Paragon UK, in einem Referenzvideo.

Die Abteilung für Business Process Outsourcing (BPO) von Paragon in Großbritannien empfängt und verarbeitet täglich etwa 55.000 Postsendungen, hauptsächlich von Kunden aus der Finanzdienstleistungs- und Investmentbranche.

Drei OPEX FalconV+ RED-Scanner haben Paragon dabei geholfen, eingehende Korrespondenz zu digitalisieren und beim Scannen von Archiven zu helfen, indem mehrere manuelle Schritte in einem optimierten Prozess zusammengefasst wurden, der Zeit und Geld spart.

OPEX bietet eine umfassende Palette an Technologielösungen, die es Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, Arbeitsabläufe zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz der Infrastruktur zu steigern.

Bei den 2023 DM Awards wurde der Gemini®-Scanner von OPEX zum zweiten Mal in Folge zum High-Volume Imaging Product of the Year gekürt.

Über OPEX

Die OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen neu konzipieren und bereitstellen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in Zukunft zu bewältigen.

