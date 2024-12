© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jaque Silva

Diese Quartalszahlen sind voll eingeschlagen: Die Aktie von Credo Technology dreht nach ihrer 45-Prozent-Rallye auch am Mittwoch auf. Vor allem die optimistischen Prognosen sorgen für Euphorie bei Anlegern.Credo Technology, ein Hersteller von Hochgeschwindigkeitstechnologie für Rechenzentren, legte einen blitzdauberen Beat and Raise hin. Erwartungen an Umsatz und Gewinn übertroffen, Prognose angehoben. Der Wachstumsschub durch die zunehmende Adoption von KI-Cluster-Technologien sorgte für eine wahre Kursexplosion. Die Aktie ging am Dienstag mit einem saftigen Plus von 47 Prozent aus dem Handel. Am Mittwoch setzt die Aktie ihren Lauf fort und liegt am Nachmittag zeitweise weitere 6 Prozent …