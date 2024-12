Die Krankenschwester Maria Victoria Juan von den Philippinen, Beraterin beim Gesundheitsdienst der philippinischen Armee und Oberst der Reserve der Streitkräfte der Philippinen, wurde bei einer prestigeträchtigen Preisverleihung in Bengaluru, Indien, als Gewinnerin des Aster Guardians Global Nursing Award 2024 bekannt gegeben und mit 250.000 US-Dollar ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241201282817/de/

Nurse Maria Victoria Juan from Philippines Winner of Aster Guardians Global Nursing Award 2024 (Photo: AETOSWire)

Der Aster Guardians Global Nursing Award wurde 2021 ins Leben gerufen und würdigt die entscheidende Rolle von Krankenschwestern im Gesundheitswesen. In diesem Jahr gingen über 78.000 Bewerbungen aus 202 Ländern ein, was einem Anstieg von 50 gegenüber 2023 entspricht. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, übermittelte eine besondere Botschaft, in der er die Finalisten lobte und die Bemühungen von Aster DM Healthcare würdigte, die Bedeutung von Krankenschwestern hervorzuheben.

Krankenschwester Maria sagte : "Als Militärkrankenschwester von den Philippinen war meine Reise von einem unerschütterlichen Engagement für den Dienst geprägt sei es in Kampfgebieten, in von Katastrophen betroffenen Gebieten oder in unterversorgten Gemeinden, und ich habe mich auf jeder Plattform für positive Veränderungen eingesetzt. Diese Anerkennung spiegelt nicht nur meine Bemühungen wider, sondern auch den Mut und die Ehre der Soldaten, an deren Seite ich stolz diene, und die Widerstandsfähigkeit des philippinischen Volkes, die mich täglich inspirieren."

"Es ist auch eine Anerkennung für die Krankenschwestern und -pfleger, die ich vertrete unermüdliche, selbstlose, äußerst mutige Menschen im militärischen und zivilen Bereich, die sich selbst in Gefahr begeben, um Leben zu retten und andere zu schützen."

Dr. Azad Moopen, Gründer und Vorsitzender von Aster DM Healthcare, erklärte : "Maria ist ein Vorbild für hervorragende Leistungen in der Krankenpflege und eine Inspiration für die globale Gesundheitsgemeinschaft. Krankenschwestern und -pfleger sind das Rückgrat des Gesundheitswesens, bieten Pflege mit Mitgefühl und spielen eine entscheidende Rolle im System. Die Aster Guardians Global Nursing Awards ehren diese unbesungenen Heldinnen und Helden und ihre unschätzbaren Beiträge."

Alisha Moopen, Geschäftsführerin und Group CEO, Aster DM Healthcare, fügte hinzu: "Maria Juan verkörpert den Mut, das Können und das Mitgefühl, die das Gesundheitswesen verbessern. Mit dieser Plattform wollen wir ihre bemerkenswerten Geschichten in den Vordergrund rücken."

Über Aster DM Healthcare:

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in sieben Ländern. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung anzubieten, von der Primärversorgung bis hin zu quaternären Dienstleistungen, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241201282817/de/

Contacts:

Lavanya Mandal

Leiterin für PR und interne Kommunikation

Aster DM Healthcare GCC

+971528126577

lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com