Die Salesforce-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im New Yorker Börsenhandel und katapultierte sich mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 362,26 USD. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier des Software-Unternehmens sogar einen historischen Höchststand von 368,70 USD, was die außergewöhnliche Dynamik der Handelssession unterstreicht. Bemerkenswert ist auch die bedeutende Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 212,00 USD, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 70 Prozent entfernt hat. Das rege Handelsvolumen von über 1,2 Millionen gehandelten Aktien verdeutlicht das starke Interesse der Anleger.

Positive Geschäftsentwicklung treibt Kursfantasie

Die beeindruckende Kursrallye wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im jüngsten Quartal konnte Salesforce den Umsatz um knapp 7 Prozent auf 9,33 Milliarden USD steigern, während das Ergebnis je Aktie von 1,26 USD auf 1,48 USD kletterte. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 10,09 USD je Aktie. Zusätzlich dürfen sich Anteilseigner erstmals auf eine Dividendenzahlung von voraussichtlich 0,849 USD einstellen.

