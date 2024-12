EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Alzchem Group AG setzt langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand um: Aufsichtsrat beruft Martina Spitzer zum 1. Januar 2025 als Chief Sales Officer



04.12.2024 / 18:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alzchem Group AG setzt langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand um: Aufsichtsrat beruft Martina Spitzer zum 1. Januar 2025 als Chief Sales Officer Trostberg, 4. Dezember 2024 - Die Alzchem Group AG, ein global agierendes Spezialchemie-Unternehmen, stellt die Weichen für eine kontinuierliche und nachhaltig erfolgreiche Entwicklung auch im Management. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Martina Spitzer zum neuen Mitglied des Vorstands für 3 Jahre ab dem 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027 beschlossen. In ihrer neuen Position als Chief Sales Officer (CSO) wird sie zukünftig die Bereiche Gesundheit & Ernährung (Creapure®), Feinchemie (Chemicals & Applications) und Nachhaltigkeit (ESG) verantworten. Die Berufung von Frau Spitzer als CSO stellt den nächsten wichtigen Schritt der frühzeitig eingeleiteten Nachfolgeplanung im Vorstand dar. Frau Spitzer übernimmt im Vertrieb bereits jetzt zwei bedeutende Geschäftsbereiche, da sich Herr Dr. Weichselbaumer federführend um das Zukunftsprojekt der Ansiedlung einer Produktion in den USA kümmern wird. Markus Zöllner, Aufsichtsratsvorsitzender der Alzchem Group AG: "Frau Spitzer kann auf eine beeindruckende Karriere innerhalb der Alzchem-Gruppe zurückblicken. Für uns war es deshalb der nächste logische Schritt, sie als erfahrene Führungskraft neu in den Vorstand zu berufen. Dort wird sie nicht nur ihre umfassende Expertise in Marketing und Vertrieb, sondern auch eine klare Vision für Innovation und Nachhaltigkeit einbringen. Mit ihr setzen wir zudem unsere bewährte Strategie fort, im Vorstand möglichst auf interne Lösungen mit ausgeprägter Unternehmenskenntnis und umfassender Branchenexpertise zu setzen, um durch Kontinuität und Stabilität den Erfolg der Alzchem Group AG nachhaltig zu sichern." Frau Spitzer ist seit 1999 für die Alzchem-Gruppe tätig. Im Jahr 2020 wurde sie zur Bereichsleiterin des gesamten Chemievertriebs von Alzchem ernannt, bevor sie 2022 nach rund 15 Jahren im Vertrieb ihren Fokus auf die strategische Unternehmensentwicklung und ESG legte. In dieser Rolle prägte sie entscheidend die Einführung des Nachhaltigkeitsbereichs, die Optimierung zentraler Unternehmensprozesse und die Umsetzung zukunftsweisender Projekte.

Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro.



04.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com