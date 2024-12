DJ XETRA-SCHLUSS/DAX bleibt in Rekordlaune - Hugo Boss erholen sich

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 20.232 Punkte, bei 20.261 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Die politische Krise in Frankreich stellte kein Hindernis für die Börsen dar. Am Abend könnte ein Misstrauensvotum das Ende der Regierung Barnier bedeuten. Neuwahlen kann es dann frühestens wieder im Juli geben. Präsident Macron muss also einen neuen Premier vorschlagen, möglicherweise wieder Barnier. Es droht der politische Stillstand in Paris. "Beim DAX ist die Party in vollem Gang. Und bisher wirkt es nicht so, als wären viele gewillt, diese Party jetzt als Erstes zu verlassen", so QC Partners.

SAP stiegen um 3,8 Prozent, hier stützte die am Vorabend erhöhte Umsatzprognose von Salesforce. Dies dürfte dazu beitragen, die Kursrally der SAP-Aktie von fast 70 Prozent dieses Jahr weiter aufrechtzuerhalten, hieß es im Handel.

Prosiebensat1 sprangen um 12,7 Prozent nach oben. Kurstreiber war wieder einmal ein Pressebericht aus Italien, wonach MediaForEurope (MFE) bei der Unicredit einen 3,4-Milliarden-Kredit angefragt habe. Dies weckte nach Händlerangaben erneute Spekulationen um einen Übernahmeversuch von Prosieben durch die Italiener. "Wenn das wirklich geglaubt würde, wären MFE aber deutlich im Minus", mutmaßte ein Händler. Deren Aktien schlossen in Mailand 2,7 Prozent im Plus.

Aufsichtsrat von Hugo Boss spricht CEO das Vertrauen aus

Hugo Boss schlossen 9,7 Prozent fester. Der Aufsichtsrat des Mode-Unternehmens hat CEO Daniel Grieder das Vertrauen ausgesprochen. Grieder war in die Kritik geraten wegen des angeblichen Verstoßes gegen Insiderrichtlinien. Dies hatte die Aktie zuletzt zeitweise stärker unter Druck gesetzt.

Daneben sorgten Analysten für schärfere Bewegungen. Nach einer angeblichen Kaufempfehlung von HSBC bei einem erhöhten Kursziel gewannen Zalando 8,2 Prozent. Delivery Hero erholten sich von den Verlusten vom Vortag und rückten 3,9 Prozent vor. Nach einer Verkaufsempfehlung von Hauck & Aufhäuser brachen Compugroup um 9,2 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.232,14 +1,1% +20,68% DAX-Future 20.272,00 +1,0% +15,58% XDAX 20.233,57 +1,1% +20,67% MDAX 26.821,54 +1,4% -1,27% TecDAX 3.512,57 +1,3% +5,09% SDAX 13.775,62 +1,9% -1,40% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,17 +13 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 12 0 3.427,5 64,8 65,7 MDAX 44 6 0 496,3 26,0 25,7 TecDAX 24 6 0 830,9 17,6 17,7 SDAX 56 11 3 146,9 11,2 8,7 ===

