Die Symrise-Aktie zeigte am Handelstag eine positive Entwicklung und verzeichnete an der XETRA-Börse einen Anstieg um 0,6 Prozent auf 102,85 EUR. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein sein Höchstniveau bei 103,15 EUR, nachdem er bei 102,60 EUR in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 79.806 Aktien. Bemerkenswert ist die Spanne zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 125,00 EUR vom Oktober 2024 und dem Tief von 91,84 EUR Ende Februar 2024, was das dynamische Marktumfeld des Unternehmens widerspiegelt.

Positive Dividendenaussichten

Für das laufende Jahr prognostizieren Marktexperten eine Erhöhung der Dividende auf 1,24 EUR je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 119,55 EUR gesehen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie andeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 3,32 EUR erwartet.

