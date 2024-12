Ethereum im Aufwärtstrend, Best Wallet launcht eigenen Token

Ethereum zeigt heute Ambitionen die Altcoin Saison einzuläuten. Mit einem Plus von 6,3 Prozent in den letzten 24 Stunden setzt sich ETH deutlich an die Spitze der großen Kryptowährungen. Bitcoin verliert leicht mit einem Minus von 0,33 Prozent, während XRP regelrecht abstürzt und ganze 6 Prozent einbüßt. Das aktuelle Momentum spricht klar für Ethereum - die Rallye ist im vollen Gange.

Ethereum mit klarer steigerung, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/

Analysten sehen Ausbruch

Analysten sehen in der jüngsten Kursbewegung von Ethereum einen entscheidenden Moment. Laut Crypto Rover hat ETH ein symmetrisches Dreieck durchbrochen, das sich seit Mai 2022 aufgebaut hat. Solche Durchbrüche gelten in der Chartanalyse oft als Beginn größerer Bewegungen. Auch Daan Crypto Trades bleibt bullish. Er glaubt, dass Ethereum wieder auf die 4.000-Dollar-Marke zusteuert - ein Bereich, der zuletzt nach den ETF-News Anfang des Jahres erreicht wurde.

$ETH Looking for that $4K area above.



The last time ETH traded there, was post ETF news/approval and during the initial run up this year.



It's been a rough ride but ETH is finally catching some steam. pic.twitter.com/JXCC5UYlYI - Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) December 4, 2024

Allerdings hat Ethereum im Vergleich zu Bitcoin noch einiges aufzuholen. Der ETH/BTC-Kurs ist innerhalb eines Jahres von 0,055 auf 0,038 gefallen und erreichte vor einigen Tagen ein Drei-Jahres-Tief bei 0,033. Während Bitcoin 2024 mehrere neue Allzeithochs feiern konnte, liegt ETH noch immer unter seinem Rekordwert von 4.891 Dollar aus dem November 2021. Trotzdem gibt es Hoffnung: Wie die Analysen der Experten erwarten, wird Ethereum langfristig Marktanteile zurückerobern.

Prognosen zu ETH gibt es viele. Finder-Analysten schätzen den Kurs für 2025 auf durchschnittlich 6.105 Dollar, Standard Chartered geht sogar von 14.000 Dollar aus. Noch optimistischer ist Deltec Bank mit einem Ziel von 10.000 Dollar bis Ende 2025 und 22.500 Dollar bis 2030. Faktoren wie die Umstellung auf Proof-of-Stake, Layer-2-Lösungen und institutionelle Investitionen spielen hier eine große Rolle. Manche Analysten gehen sogar so weit, Ethereum langfristig vor Bitcoin zu sehen - besonders wegen seiner starken Position im DeFi-Bereich.

Best Wallet sorgt für Aufsehen

Neben Ethereum zieht auch Best Wallet die Aufmerksamkeit auf sich. Der neue Player im Web3-Sektor hat seinen eigenen Token ($BEST) auf den Markt gebracht und innerhalb einer Woche bereits über 2 Millionen Dollar in seiner öffentlichen Presale-Phase eingesammelt. Das Interesse ist riesig - kein Wunder, denn die Wallet hat einiges zu bieten.

Hier zu Best Wallet als Ersatz zu Metamask.

Best Wallet will alteingesessene Lösungen wie MetaMask und Trust Wallet ablösen und setzt dafür auf innovative Features. Ein Highlight ist die Funktion "Upcoming Tokens", die neue Projekte analysiert und vielversprechende Investments aufzeigt. So wurden beispielsweise Tokens wie Catslap ($SLAP) vorgestellt, der seit seiner Einführung um beeindruckende 5.690 Prozent gestiegen ist. Solche Renditen sind für viele ein Grund, auf die Wallet umzusteigen.

Hier zum Best Wallet Token.

Schon 2,2 Millionen im Presale, Quelle: https://bestwallettoken.com/en

Der $BEST-Token selbst wird als Schlüssel zu einer Vielzahl von Vorteilen beworben. Neben günstigeren Transaktionsgebühren und exklusiven Wallet-Funktionen können die Tokens gestaked werden - aktuell mit einer APY von satten 1.610 Prozent. Mit der wachsenden Nutzerbasis von Best Wallet dürfte die Nachfrage nach $BEST weiter steigen, was dem Token ordentlich Schub geben könnte.

Best Wallet hat aber noch mehr im Köcher. Neben der Integration von über 200 dezentralen Börsen und 20 Cross-Chain-Bridges sollen Nutzer bald auch eine eigene Debitkarte erhalten. Damit könnte die Wallet nicht nur Krypto-Enthusiasten, sondern auch alltägliche Nutzer ansprechen.

Zwei klare Gewinner

Sowohl Ethereum als auch Best Wallet zeigen, wie viel Dynamik aktuell im Kryptomarkt steckt. Während ETH mit einem klaren Aufwärtstrend beeindruckt, etabliert sich Best Wallet als Innovator im Web3-Bereich. Für Investoren bieten beide Entwicklungen spannende Perspektiven - ob durch die nächste Rallye von Ethereum oder die frühzeitige Beteiligung am $BEST-Token.

Während viele Großanleger auf ein Wachstum von Ethereum mit 50 bis 100 Prozent hoffen, nutzen risikofreudige Anleger die möglichkeiten des Best Wallet Token, welcher als kleiner Coin auch schnell 1.000 Prozent und mehr steigen kann.

Hier Best Wallet Token kaufen oder Best Wallet als moderne Lösung installieren.

