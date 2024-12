Pepe steigt 155 % in 1 Monat, während WEPE rasant 400.000 $ erzielt

Der neue Community-Memecoin Wall Street Pepe konnte schon innerhalb der ersten 24 Stunden eine Finanzierungssumme in Höhe von 478.055 USD erreichen. Ein so erfolgreicher Start könnte auf etwas Größeres hindeuten.

Wall Street Pepe greift eines der beliebtesten Themen des Memecoin-Marktes auf und interpretiert dieses vollkommen neu, um einen noch ansprechenderen Coin bereitzustellen. Dabei will das Projekt in diesem Bullenmarkt gemeinsam mehr erreichen.

Während die Wale durch den Kursanstieg von $PEPE über die vergangenen 30 Tage von 155 % die meisten Gewinne erzielt haben, sind nicht wenige kleinere Fische leer ausgegangen. Genau an dieser Stelle soll der neue Memecoin ansetzen und seine WEPE-Armee dafür nutzen.

Dabei plant das Team, eine große Gemeinschaft aufzubauen, welche mit exklusiven Handelseinblicken und Alpha-Calls ausgestattet wird. Auf diese Weise sollen fairere Bedingungen und Handelsmöglichkeiten wie Pepe geschaffen werden.

Dieser besonderen Bewegung können sich Interessierte durch einen Kauf der $WEPE-Coins anschließen. Erworben werden können diese über die Presale auf der Website für einen derzeitigen Preis in Höhe von 0,000202 USD.

Allerdings finden kontinuierliche Preiserhöhungen statt, sodass sich für Interessierte ein frühzeitiges Handeln stärker lohnt. Bereits in weniger als drei Tagen oder nach dem Erreichen des nächsten Finanzierungsziels in Höhe von 660.851 USD wird die nächste Phase eingeleitet.

Während Memecoins stark steigen, bietet Wall Street Pepe eine neue Chance

Durch den Memecoin-Superzyklus haben diese mittlerweile eine Marktkapitalisierung in Höhe von 129,60 Mrd. USD erreicht. In diesem Zusammenhang schaffen es Investoren immer wieder, mit verhältnismäßig geringen Beträgen zu Millionären zu werden, was auch einer der Hauptgründe für ihre Beliebtheit ist - zumal die Gewinner und Verlierer ungefähr gleich hoch verteilt sind.

Die beiden beliebtesten Memecoins Dogecoin und Shiba Inu haben mit ihren Kursentwicklungen sogar die führenden Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Solana übertroffen. Denn allein über die vergangenen 30 Tage hat Dogecoin 156 %, Shiba Inu 71,5 und Pepe 155 % zurückgelegt.

Pepe nutzt nicht wie andere Memecoins das Shiba-Inu-Thema und konnte über die letzte Zeit nach dem Durchbrechen des Allzeithochs im Vergleich zu seinen Kontrahenten stark aufholen. Dabei befindet er sich gerade mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 4,34 Mrd. USD auf dem dritten Platz der Memecoins.

Alle überzeugten Pepe-Investoren können sich über bedeutende Kursgewinne freuen. Am meisten haben allerdings diejenigen profitiert, welche den $PEPE-Coin besonders früh erworben haben. Denn dieser konnte von 0,00000000001060 USD bis auf 0,00002554 USD um 240.943.296 % steigen.

Die Investoren, welche diese Chance genutzt haben, hätten theoretisch sogar 100 USD in bis zu 240,94 Mio. USD verwandeln können. Andere, welche nicht investiert oder zu früh verkauft haben, könnten dies hingegen bitter bereuen.

Pepe-Kurs | Quelle: CoinGecko

Einer der Gründe, warum Anleger diese Gelegenheit verpasst haben, ist der Mangel an hilfreichen Informationen. Somit konnten sie ihrem Vermögen keine weiteren Nullen hinzufügen und ihre Leben verändern.

Diesen Umstand möchte nun das Team von Wall Street Pepe ändern. Denn es soll die Anleger mit professionellen Informationen und exklusivem Wissen ausrüsten. Zugreifen können sie auf dieses über die exklusive WEPE-Trading-Gruppe.

Dabei verspricht das Team, zum Verbündeten für alle Investoren zu werden, welche sich selbst bisher nicht zu den Walen zählen können. Gemeinsam wollen sie mit vereinten Kräften eine Wal-ähnliche Wirkung erzielen.

Wall Street Pepe plant ein Premium-Angebot von Trading-Tools

Die Community von Wall Street Pepe soll sich aus den Inhabern des eigenen $WEPE-Coins zusammensetzen, welche die Höhen und Tiefen des Marktes sowie Reichtum und Mangel bereits erlebt haben. Jetzt sollen sie sich hingegen zusammenschließen, um sich jedes Mal für Gewinne zu entscheiden.

Denn immer mehr Anleger werden durch die von Walen dominierten Märkte demotiviert. Jedoch soll der beliebte Pepe diesen Umstand für sie wandeln, indem es den Privatanlegern fortschrittliche Premium-Tools für den Handel von Memecoins bereitstellt, welche zuvor nur die professionellen Wale genutzt haben.

Innerhalb der Community von Wall Street Pepe sollen die Mitglieder exklusive Einblicke, Signale und Strategien erhalten. Somit sollen künftig die unterdrückten Retail-Anleger endlich eine bessere Chance erhalten.

Deswegen erfährt die Wall-Street-Pepe-Gemeinschaft einen hohen Zulauf von Interessenten. Diese schließen sich der privaten Insidergruppe an, um die neuesten Strategien, Signale und Fundamentaldaten zu besprechen.

Wall Street Pepe soll sich jedoch nicht nur auf die Unterbindung der Marktmanipulation fokussieren. Ebenso gibt es weitere Prämien in $WEPE für die Mitglieder, wenn sie ihre besten Handelsideen einreichen.

Zudem zahlt Wall Street Pepe seinen Tokeninhabern über das Staking ein passives Einkommen in Höhe von 1.180 % pro Jahr. Somit wird ihre Treue belohnt und Kapital leichter gebunden, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann.

Trading wie Pepe und Chance auf überdurchschnittliche Gewinne

Mit Wall Street Pepe erhalten die Investoren nicht nur die Chance, dass sie mit dem eigenen $WEPE-Coin bedeutende Kursgewinne erzielen, welche mit denen von frühen Pepe-Anlegern vergleichbar sind. Darüber hinaus können die Mitglieder über die eigene Gruppe für zusätzliche Profite sorgen.

Diejenigen, welche Pepe verpasst haben, erhalten nun eine vergleichbare Chance, wobei sein Nutzen sogar noch deutlich attraktiver scheint. Noch können die $WEPE-Coins mit einem hohen Rabatt im Presale erworben werden.

Möglich ist die Teilnahm am Vorverkauf über die offizielle Website von Wall Street Pepe. Hier verbindet man einfach eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und kann anschließend mit den Kryptowährungen ETH und USDT oder mit Bankkarte mit Fiatwährungen zahlen.

Alternativ können Sie die $WEPE-Coins auch über die schnell wachsende Best Wallet erwerben. Dort vermeiden Sie die Gefahr von Spiegelseiten und können die Token noch vor dem offiziellen Beanspruchungstermin in der Wallet sehen. Die Wallet finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Der Gemeinschaft von Wall Street Pepe können Sie sich um X und Telegram anschließen.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.