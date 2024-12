© Foto: Piyapong Thongdumhyu - 123rf Stockfoto

Hoffnungsvoll sieht anders aus. Am Montag (02. Dezember) fand die DEA-Anhörung zur vorgeschlagenen Neuklassifizierung von Cannabis statt. Die Aktienkurse der Cannabis-Unternehmen reagierten einigermaßen verschnupft. Erwartete Neueinstufung von Cannabis auf der Kippe? Zur Ausgangslage: Die Drug Enforcement Administration (DEA) prüft aktuell die Neueinstufung von Cannabis. Die DEA führt Marihuana (Cannabis) bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden sich unter anderem Substanzen, wie LSD und Heroin. Die Anhörung vom Montag (02. Dezember) war im bereits seit Monaten laufenden Prozess zur Überprüfung ein weiterer Meilenstein. Doch bereits die Vorzeichen waren alles andere als gut, …