DJ Beige Book zeigt leichtes Wirtschaftswachstum

DOW JONES--Die Wirtschaftstätigkeit hat in den meisten Teilen der USA in den vergangenen Wochen leicht zugenommen. Leichte Verbesserungen in der Wirtschaft seien mit mäßig verbesserten Wachstumserwartungen in den meisten Gebieten des Landes und in den meisten Branchen einhergegangen, so die am Mittwoch veröffentlichte Wirtschaftsumfrage "Beige Book" der US-Notenbank (Fed).

Auf dem Arbeitsmarkt blieb das Beschäftigungsniveau in den meisten Teilen der USA unverändert oder stieg leicht, wobei nur wenige Unternehmen ihren Personalbestand erhöhten, wobei die Fluktuation jedoch gering blieb. Das Lohnwachstum schwächte sich laut dem Beige Book in den meisten Bezirken auf ein bescheideneres Tempo ab.

Der Bericht enthält einige deutlichere Hinweise zur Vorsicht. Viele verbraucherorientierte Unternehmen erklärten demnach, dass die Käufer preissensibler geworden seien. Die Schwäche auf dem Wohnungsmarkt spiegelte sich in geringeren Ausgaben für Wohnungseinrichtungen und einer schwachen Nachfrage nach Hypotheken wider. Die Preise stiegen in den meisten Bezirken in bescheidenem Tempo. Einige Regionen meldeten rückläufige Kosten für Rohstoffe und andere Nicht-Arbeitsleistungen.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 17. und 18. November statt.

Die Fed hat den Leitzins seit September um 75 Basisunkte gesenkt und ihn in einen Zielbereich von 4,50 bis 4,75 Prozent gebracht. Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 73 Prozent für eine weitere Senkung um 25 Punkte am 18. Dezember hin.

