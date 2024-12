Wind River wird von nun an die Core-to-Edge-Cloud-Infrastruktur für das Mobilnetz von Boost Mobile bereitstellen. Die Umstellung des weltweit größten Open RAN-Netzwerks (O-RAN), das 5G-Sprachdienste für mehr als 200 Millionen US-Bürger gewährleistet, auf Wind River Studio Operator ist der umfangreichste Wechsel eines CaaS-Anbieters (Containers-as-a-Service) für ein Open RAN-Netzwerk innerhalb der Telekommunikationsbranche.

"Boost Mobile, vormals DISH Wireless, ist weltweit führend bei der Entwicklung und dem Betrieb eines Cloud-nativen Open RAN-5G-Netzes auf nationaler Ebene", erklärt Eben Albertyn, Chief Technology Officer bei Boost Mobile. "Boost Mobile hat nicht nur den Beweis erbracht, dass die Open-RAN-Technologie funktioniert, sondern ergänzt nun auch die Austauschbarkeit von Komponenten im Rahmen unserer neuen Kooperation mit Wind River. Wir bewerten kontinuierlich die Performance und die Kosteneffizienz unserer Netzkomponenten und können flexibel auf neue und andere Lösungen umsteigen. Damit wollen wir unser Netzwerk auf dem neuesten Stand halten und dafür sorgen, dass unsere Kunden weiterhin von den Vorteilen eines Cloud-nativen 5G-Netzwerks profitieren, wie etwa eine höhere Zuverlässigkeit, höhere Geschwindigkeiten und kostengünstige Dienste."

"Mit der weltweit größten Open RAN-Bereitstellung wird Boost Mobile dazu beitragen, Innovationen in der Branche zu fördern. Wind River ist stolz darauf, zusammen mit Boost Mobile an diesem wichtigen Meilenstein zur Weiterentwicklung von Open RAN zu arbeiten", erklärt Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Als führendes Unternehmen in der Telekommunikationslandschaft, das einen Großteil der 5G-vRAN/Open RAN-Bereitstellungen rund um den Globus unterstützt, liefert Wind River über seine Studio Operator-Funktionen Cloud-native Lösungen, die die kommerzielle Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur der nächsten Generation für Dienstanbieter wie Boost Mobile weltweit ermöglichen."

Auf der Grundlage des Open-Source-Projekts StarlingX bietet die Cloud-Plattform-Technologie von Studio Operator eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und containerbasierte Architektur für Entwicklung, Bereitstellung, Betrieb und Wartung von verteilten Edge-Netzwerken in großem Maßstab. Sie adressiert die komplexe Herausforderung von Dienstanbietern, eine Cloud-native Infrastruktur für Core-to-Edge-verteilte Cloud-Netzwerke aufzubauen und zu verwalten, um die herkömmliche RAN-Performance in einer vRAN/Open RAN-Bereitstellung zu gewährleisten. Die Orchestrierungstechnologie von Wind River Studio Operator bietet die Möglichkeit, neue Dienste innerhalb einer komplexen Cloud-Topologie zu orchestrieren. In nur wenigen Minuten kann eine umfassende Automatisierung und Zero-Touch-Bereitstellung realisiert werden. Die Analysetechnologie von Studio Operator unterstützt eine effektive Verwaltung eines verteilten Cloud-Netzwerks, indem sie KI/ML-generierte Erkenntnisse für intelligente und automatisierte Entscheidungsprozesse nutzt.

Mit der Bereitstellung bewährter Technologien, die einen zuverlässigen Betrieb von Telekommunikations-Edge-Netzwerken ermöglichen, übernimmt Wind River eine zentrale Rolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung, der ersten Open RAN-Bereitstellung in Kanada, dem Aufbau von kommerziellen vRAN/O-RAN-Programmen darunter eines der größten Open RAN-Netzwerke der Welt sowie bei der Einführung des ersten vollständig automatisierten Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste.

Über Boost Mobile

Boost Mobile bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Mobilfunkbereich mit einfachen, flexiblen und transparenten Tarifen ab 25 US-Dollar pro Monat für 5G-Flatrates. Das landesweite Cloud-native O-RAN 5G-Netzwerk von Boost Mobile bietet überragende Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und Abdeckung auf den neuesten 5G-Geräten. Die Kunden sind nicht an jährliche Serviceverträge gebunden und können ihre Geräte jederzeit upgraden ohne Inzahlungnahme. Profitieren Sie von der risikofreien 30-tägigen Geld-zurück-Garantie von Boost Mobile und erfahren Sie mehr über unsere Dienste auf Facebook, Instagram und YouTube. Boost Mobile ist der neueste landesweite Mobilfunkanbieter in den USA und eine Marke der EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS).

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

