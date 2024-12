Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg von 0,8 Prozent auf 31,66 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier seinen Höchststand bei ebenfalls 31,66 Euro, nachdem der Handel bei 31,49 Euro eröffnet hatte. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 23,74 Euro im März, was einem Anstieg von über 33 Prozent entspricht. Die Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 33,90 Euro an, während für das laufende Jahr eine erhöhte Dividendenausschüttung von 1,18 Euro je Aktie erwartet wird.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte der Immobilienkonzern verbesserte Geschäftszahlen. Trotz eines Verlustes von 0,09 Euro je Aktie konnte das Unternehmen seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro steigern. Diese positive Umsatzentwicklung unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

