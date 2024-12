NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel ungeachtet des Misstrauensvotums gegen die französische Regierung stabil gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0513 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0492 (Dienstag: 1,0512) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9531 (0,9512) Euro.

Mit einem Misstrauensvotum brachte die Opposition in Frankreich die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall. Marine Le Pens Rechtsnationale und das linke Lager stimmten in der Nationalversammlung gemeinsam gegen die Regierung und erreichten so die nötige Mehrheit. Barnier muss nun seinen Rücktritt und den der Regierung bei Präsident Emmanuel Macron einreichen.

Zuvor hatten schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA den Dollar belastet. Die Stimmung unter den Dienstleistern hat sich im November merklich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ISM fiel deutlicher als erwartet, signalisiert jedoch weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum./edh/mis