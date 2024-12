Krypto-News: Größter Memecoin-Presale ist nach 70 Mio. $ fast ausverkauft

Mittlerweile hat sich der Memecoin-Vorverkauf von Pepe Unchained ($PEPU) mit einer Finanzierungssumme von mehr als 70,89 Mio. USD zu dem erfolgreichsten der Geschichte des Kryptomarktes entwickelt.

Zudem gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Verkaufstempos, da täglich weitere 2 Mio. USD eingenommen werden. Laut den Angaben der Website verbleiben fortan nur noch weniger als 9 Tage, um sich die Coins vor der ersten Listung zu sichern.

Allerdings ist dies keine Garantie dafür, dass noch ausreichend vorhanden sind. Denn es dürften angesichts des hohen Verkaufstempos nur noch Coins für wenige Stunden verfügbar sein. Somit könnten einige Anleger zu spät kommen, wenn sie zu lange zögern.

In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die $PEPU-Coins für einen Preis in Höhe von 0,01295 USD angeboten, bevor dieser an führenden Kryptobörsen eingeführt wird. Diese könnten den Coin angesichts des großen Interesses schon in wenigen Tagen überdurchschnittlich steigen lassen.

Der Erfolg von Pepe Unchained ist vorwiegend auf die optimierten Konditionen für Memecoin-Enthusiasten sowie das diversifizierte und attraktivere Angebot im Vergleich zum Marktführer Pump.Fun zurückzuführen. Zudem soll die Geschwindigkeit mit der Layer-2 um das Hundertfache gesteigert werden.

Die Entwicklung von Pepe Unchained ist überwältigend. Vergleicht man diesen mit Slothana, einem der erfolgreichsten Memecoin-Presales in diesem Jahr, so konnte dieser nur 15 Mio. USD einwerben. Im Gegensatz dazu waren es bei $PEPU mehr als viermal so viel.

Angesichts der nahenden Börsenlistungen könnte es sich nun um einen optimalen Investitionszeitpunkt für Pepe Unchained handeln. Derzeit erhalten Anleger für 100 USD 7.722 $PEPU-Coins.

Erfahren Sie alle weiteren Details über die Viralität des $PEPU-Coins und wie er den Memecoin-Markt verändern will, im folgenden Beitrag.

Pepe Unchained entfesselt den Frosch und macht ihn zukunftssicher

Der Vorgänger von Pepe Unchained ist der bekannte Frosch Pepe, welcher sich derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 8,7 Mrd. USD auf dem dritten Platz der Memecoins befindet. Zudem handelt es sich bei ihm um den größten Memetoken, welcher sich nicht in der Nische der Hunde und Shiba Inus positioniert.

Erstmals wurde der Frosch schon vier Jahre vor dem Start von Bitcoin im Jahr 2009 berühmt. Denn es ist eine Comic-Figur aus der Reihe Boy's Club von Matt Furie. In dieser verwendete er immer den Ausspruch "feels good, man". Danach hat die Beliebtheit von Pepe sogar neue Höhen erlebt. Denn er wurde zu einer Ikone des politischen Protests in Hongkong in den Jahren 2019 und 2020.

Neben Pepe gibt es jedoch noch viele weitere Charaktere aus den Comics von Matt Furie, welche als Grundlage von Memecoins verwendet wurden. Zu ihnen zählen unter anderem der führende Base-Memetoken Brett oder Landwolf.

Mittlerweile kommen diese Memecoins auf einen Anteil von fast 10 % der Marktkapitalisierung des Sektors von 130 Mrd. USD. Dabei erzielt Brett derzeit eine Bewertung in Höhe von 1,94 Mrd. USD.

Diese große Beliebtheit ist auch einer der Gründe, weshalb sie so hohe Kursanstiege verzeichnet haben. So waren es bei dem $PEPECOIN in diesem Jahr laut CoinGecko allein 1.496 % und bei Brett sogar 23.382 %.

Während es sich bei den meisten dieser Matt-Furie-Memecoins um nutzlose Kryptowährungen handelt, ist zu erwarten, dass die sinnvollere Version von Pepe Unchained zumindest einen ähnlichen Erfolg erzielt.

INCREDIBLE! $PEPU just crossed a massive milestone! 40M!!



It was only 2 days ago we celebrated 35M and there's no sign of slowing down!



Don't miss out on your chance to get in by grabbing your chunk of the presale here: https://t.co/onpYoXlnyG pic.twitter.com/E2kr5sKxYf - Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 20, 2024

Nähere Details über Pepes neue Layer-2 und das Ökosystem

Schon im September hat das Team von Pepe Unchained in einer Tweet-Reihe ihre Ökosystem-Roadmap bekannt gegeben. Zwei der wichtigsten Punkte sind die DEX für den Austausch von Kryptowährungen und die Layer-2, welche die Konditionen für diese verbessert. Ebenso soll ein ganzes Ökosystem mithilfe einiger der besten Entwickler vorangetrieben werden.

POV: Pepe's reading his notes on the L2.



Needless to say, he's very excited for everyone to see it! pic.twitter.com/PaCBGhsWQA - Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 3, 2024

Ebenso zählt zu Pepe Unchained ein eigener DEX-Explorer mit Analysetools, um die Aktivitäten auf der Chain besser überwachen zu können. Hinzu kommt eine Bridge, die einen sofortigen und günstigen Austausch von digitalen Vermögenswerten über Blockchains hinweg ermöglicht. Dies wirkt sich wiederum förderlich auf die Adoption aus.

Das Team von Pepe Unchained hat sich mit Ethereum die kommerziell am stärksten verbreitete Blockchain ausgesucht. Auch dieser Umstand dürfte sich förderlich auf das Projekt auswirken, womit leichter Nutzer, Entwickler und Investoren gefunden werden können.

Während der Erfolg von Ethereum unbestreitbar ist, werden deren Nutzer dennoch von hohen Gebühren und einer niedrigen Geschwindigkeit von 15 Transaktionen pro Sekunde belastet. Genau deshalb wurde von Pepe Unchained die eigene Skalierungslösung entwickelt.

Diese verarbeitet die Transaktionen unabhängig der Hauptchain und speichert die Daten anschließend auf Ethereum, um von dessen höherer Sicherheit zu profitieren. Auf diese Weise könne die Skalierungsprobleme wie hohe Gebühren und niedrige Geschwindigkeit gelöst werden.

Zu einigen der bekanntesten Ethereum-Layer-2s gehört unter anderem Polygon ($POL), welches einige noch unter dem Tickersymbol $MATIC kennen. Dessen Skalierungslösung kommt auf 429 TPS und eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20 Mrd. USD.

Auch Pepe Unchained macht sich diese Technologie zunutze, um eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und deutlich niedrigere Kosten als Ethereum zu erreichen. Zudem zahlt es seinen frühen Stakern mit 64 % pro Jahr noch eine überdurchschnittliche Rendite.

Tokenomics von Pepe Unchained

Von den insgesamt 8 Mrd. $PEPU-Coins können 3,2 Mrd. über den Vorverkauf erworben werden. Weitere 2,4 Mrd. Token sind für das Staking vorgesehen und werden über einen langfristigen Zeitraum emittiert.

Überdies hat das professionelle Team von Pepe Unchained auch im Gegensatz zu vielen erfolglosen Memecoins für Marketing gesorgt, was sich an der Bannerwerbung auf CoinMarketCap, DEXTools und weiteren führenden Krypto-Websites zeigt. Für diesen Zweck sind weitere 10 % der Gesamtversorgung vorgesehen.

Für ein gutes Handelsumfeld sollen die 7,5 % für die Liquidität und für ein prosperierendes Ökosystem weitere 7,5 % sorgen. Ebenso sind 5 % für die Schatzkammer von Pepe Unchained eingeplant.

Angesichts des aktuellen Verkaufstempos dürfte der Vorverkauf innerhalb der nächsten 36 Stunden abgeschlossen werden. Ebenso werden die ersten Notierungen an führenden Kryptobörsen bereits vorbereitet.

Daher könnte der $PEPU-Coin schon innerhalb der nächsten Woche gelistet werden. Somit müssen Anleger nicht mehr so lange darauf warten. Allerdings ist nicht nur an einem Tag mit einem positiven Newsflow zu rechnen, da in Abhängigkeit des Handelsvolumens in den Folgetagen noch einige weitere Listungen schrittweise hinzukommen sollen, um das FOMO zu maximieren.

Die letzte Chance für einen frühzeitigen Einstieg vor den potenziell explosiven Listungen, welche anderen Coins wie Act AI an nur einem Tag einen Kursanstieg von 2.460 % beschert haben, dürfte bald vorüber sein.

Erworben werden können die $PEPU-Coins im Vorverkaufsangebot über die offizielle Website von Pepe Unchained. Auf dieser synchronisiert man einfach eine digitale Geldbörse wie die beliebte Best Wallet und kann anschließend verschiedene Kryptowährungen oder Fiatwährungen nutzen.

Der wachsenden Gemeinschaft aus Memecoin-Enthusiasten, Entwicklern und Investoren von Pepe Unchained können Sie sich über X und Telegram anschließen. Hier erfahren Sie besonders früh, wie das aktuelle Sentiment ist und von neuen Nachrichten.

Natürlich legt das Team von Pepe Unchained auch Wert auf die Sicherheit, weshalb der Smart Contract von SolidProof auf Gefahren überprüft wurde. Laut dem Audit konnten keine schwerwiegenden Sicherheitsrisiken identifiziert werden, sodass die Nutzer von einer höheren Sicherheit profitieren. Dies zieht wiederum leichter Kapital, Entwickler und Nutzer an.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.