Bitcoin News: Dieser Indikator mahnt jetzt zur Vorsicht!

Der Bitcoin schafft es offenbar nicht, durch die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zu springen. In den letzten Tagen sind einige Versuche misslungen. Dennoch geben sich die meisten Analysten und Anleger noch immer ausgesprochen optimistisch. Die Gründe liegen klar auf der Hand, die fundamentalen Daten sind hervorragend und mit Donald Trumps Amtsantritt am 20. Januar könnten für den Kryptomarkt nie gekannte goldene Zeiten anbrechen. Doch noch etwa 6 Wochen vor diesem schicksalhaften Tag zeigt nun ein spezieller Indikator ein deutliches Gefahrenzeichen an.

(Der Kurs des Bitcoins schafft es derzeit nicht über die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zu brechen - Quelle: Tradingview.com)

Unter den Bitcoin-Investoren herrscht Gier!

Jeder Anleger, der schon länger am Markt dabei ist, hat schon einmal gehört, dass im Prinzip an der Börse immer 2 Emotionen herrschen. Angst und Gier. Während Angst natürlich eher in fallenden Märkten überhand nimmt, kommt die Gier im Regelfall in starken Bullenmärkten vor.

Doch extreme Angst und extreme Gier sind in der Regel sogenannte Kontraindikatoren. Das bedeutet, wenn sie auftreten, dann könnte der Markt von der eigentlichen Richtung, in der er gerade läuft, umkehren. Und genau dieses Signal scheint sich bald im Bitcoin zu ergeben.

Bitcoin Fear and Greed Index is 78. Extreme Greed

Current price: $96,436 pic.twitter.com/BetOK9MOH3 - Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) December 4, 2024

Mittlerweile steht der sogenannte Bitcoin Fear & Greed Index, der über verschiedenste Parameter die Angst und Gier der Marktteilnehmer bemisst, auf einem Wert von 78 Punkten und damit knapp vor der wichtigen Marke von 80 Punkten, bei der von einem Umkehrsignal gesprochen wird. Natürlich zeigt der Indikator nur das grobe Sentiment an und dass die Stimmung zu gierig sein könnte.

Er zeigt hingegen nicht an, wann das Signal in Kraft tritt, vor allem, da Gier mitunter lange anhalten kann, ehe der Kurs des Bitcoins dann tatsächlich kippt. Dennoch ist es ein erstes Warnsignal, dass es noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump zu einer Korrektur kommen könnte. Anleger könnten also besser darin beraten sein, ihre Coins vorübergehend auf andere Weise gewinnbringend anzulegen. Beispielsweise, indem sie diese in einen Staking-Pool geben.

Wird das die neue Staking-Revolution?

Derzeit gibt es einen einzigartigen neuen Coin namens Crypto All-Stars ($STARS), der die neue Staking-Revolution einläuten könnte. Das liegt daran, dass Crypto All-Stars der offizielle Coin zu einem neuen Staking-System namens MemeVault darstellt. In diesem können zukünftig alle großen Meme Coins in einem einzigen Pool gestakt werden. Das hat es bislang noch nie gegeben und es könnte Anlegern das Leben deutlich erleichtern. Als Eintrittskarte für den MemeVault benötigen allerdings alle Anleger, die das System nutzen wollen, $STARS-Token im Portfolio, weshalb der Coin derzeit geradezu explodiert.

(Crypto All-Stars ist in den letzten Tagen auf 8,45 Mio. US-Dollar explodiert - Quelle: cryptoallstars.io)

Neben seiner Eigenschaft als primärer Coin im MemeVault-Ökosystem besitzt der $STARS-Token noch einen eigenen, ebenfalls sehr gewinnbringenden Staking-Pool. Dieser bietet mit einer Prämie von 260 Prozent pro Jahr ebenfalls eine hervorragende Rendite an. Die Staking-Rendite könnte mit mehr Token im Pool zwar noch etwas sinken, dürfte aber noch für längere Zeit oberhalb von 100 Prozent bleiben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.