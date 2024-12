Ethereum Prognose: Ist ETH tot? Analyst wettet auf Kursexplosion

Ob Bitcoin, Solana oder zuletzt XRP - fast jeder andere Top 10 Coin war irgendwie beliebter als Ethereum. Dieses Sentiment manifestierte sich in einer massiven Underperformance von Ethereum gegen andere Kryptowährungen. Im Handelspaar gegen BTC bildete sich ein massiver Abwärtstrend. Doch nun könnte es endlich eine Trendwende geben. Denn frei nach dem Motto "Totgesagte leben länger" erlebte Ethereum zuletzt sein Comeback. Analysten werden bullischer und wetten auf eine Kursexplosion.

Ethereum tot? Das Gegenteil ist der Fall

Der Krypto-Analyst Ali Martinez äußerte sich kürzlich optimistisch zu Ethereum und betont dessen attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. In einem X-Post weist er darauf hin, wie Meinungen über Ethereum schwanken: Während es bei 2.400 US-Dollar als "tot" galt, stieg das Interesse bei 3.800 US-Dollar stark an. Der Trading-Plan umfasst ein ambitioniertes Kursziel von 6.000 US-Dollar.

Diese Strategie reflektiert sein Vertrauen in die mittel- bis langfristige Stärke von Ethereum, trotz der volatilen Marktbedingungen. Martinez hebt hervor, dass die Risiken im Vergleich zu den möglichen Gewinnen verhältnismäßig gering sind. Eine Neubewertung von Ethereum finde statt - mit mittelfristigem Kurspotenzial.

At $2,400, they said Ethereum $ETH was dead. At $3,800, everyone wants a piece if it. https://t.co/X4lodGGIVY - Ali (@ali_charts) December 4, 2024

So sieht auch der folgende Trader eine gute Chance für einen weiteren Ausbruch, der den Bullenmarkt für Ethereum richtig antreibt. Hier könnte ETH durchaus bis auf 10.000 US-Dollar steigen.

Entscheidend für die kurzfristige Entwicklung sei übrigens laut Ali Martinez der folgende Widerstand bei 3.930 US-Dollar. Denn hier hatte Ethereum bereits fünfmal in der Vergangenheit Ablehnung erfahren. Mit der aktuellen Dynamik könnte der nächste Test bevorstehen. Aktuell notiert ETH bei rund 3.830 US-Dollar. Für Spannung ist also gesorgt, ob der Ausbruch dieses Mal gelingt. Sollte dies der Fall sein, wäre ein schneller Sprung über die psychologische Kursmarke von 4.000 US-Dollar indiziert.

Ethereum Alternative: PEPU über 70 Mio. $ - bester Presale aller Zeiten?

Wenn Ethereum Momentum aufbaut, profitieren auch verwandte Projekte. Historisch stark ist in diesem Fall das Marktsegment für Layer-2.

Pepe Unchained (PEPU) positioniert sich derweil als innovativer Vorreiter im Meme-Coin-Markt. Im Zentrum des Projekts steht eine speziell entwickelte Layer-2-Blockchain, die Effizienz, Skalierbarkeit und niedrige Transaktionskosten kombiniert. Seit dem Launch im Sommer 2024 hat Pepe Unchained bereits über 70 Millionen US-Dollar im Vorverkauf generiert, was einen neuen Rekord bei Meme-Coin-Presales markiert. Der Vorverkauf zieht weiterhin hohe Investitionen an, mit täglichen Zuflüssen von mehr als 2 Millionen US-Dollar. Mit einem Countdown von weniger als neun Tagen verbleibt nur wenig Zeit, um zum Vorverkaufspreis von 0,01295 US-Dollar pro Token einzusteigen. Doch die aktuelle Dynamik indiziert sogar einen frühzeitigen Ausverkauf - Eile scheint geboten.

Pepe Unchained möchte nun die klassischen Grenzen von Meme-Coins überschreiten, indem es die populäre Pepe-Marke mit den Vorteilen von Ethereum-basierten Layer-2-Technologien kombiniert. Diese Architektur ermöglicht schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren, während eine optimierte Handelsinfrastruktur geschaffen wird. Das Projekt bietet nicht nur eine dezentrale Börse und einen Block-Explorer, sondern auch eine Bridge, die die nahtlose Verbindung zwischen Ethereum und der Layer-2-Lösung ermöglicht. Entwickler profitieren zudem vom Förderprogramm "Pepe Frens with Benefits", das die Entwicklung neuer dezentraler Anwendungen unterstützt.

Die Tokenomics von Pepe Unchained sind strategisch strukturiert, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Von den insgesamt 8 Milliarden $PEPU-Token sind 40 Prozent für den Vorverkauf reserviert, während 30 Prozent für Staking-Belohnungen vorgesehen sind. Marketing, Liquiditätsbereitstellung und technische Weiterentwicklung erhalten ebenfalls dedizierte Anteile, wobei die Community mit mehr als 75.000 Mitgliedern eine solide Basis für den langfristigen Erfolg bilden soll.

Anleger können PEPU-Token mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie ETH, USDT oder Kreditkarten erwerben, was den Zugang zum Projekt vereinfacht. Mit dem nahenden Ende des Presales bietet Pepe Unchained eine vielversprechende Möglichkeit, frühzeitig ein Engagement aufzubauen. Denn schon in wenigen Tagen wird der öffentliche Handel die Preisbestimmung übernehmen, womit sich ein Einstieg zum fixen Preis lohnen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.