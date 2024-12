Cirium, die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen, hat drei prominente Luftfahrtexperten in seinen Beirat für Pünktlichkeitsanalysen von Fluggesellschaften und Flughäfen berufen. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Cirium, seine Position als globaler Goldstandard für Leistungsanalysen von Fluggesellschaften und Flughäfen zu behaupten.

Als erstes und einziges Unternehmen, das einen Beirat für Pünktlichkeitsleistung einrichtet, gewährleistet Cirium eine unvoreingenommene, datengestützte Sicht auf operative Exzellenz. Die jüngsten Ernennungen Eamonn Brennan, Scott McCartney und Alex de Gunten bringen zusammen über 75 Jahre Erfahrung mit und stärken die Mission des Gremiums, den Ruf von Cirium als Branchenmaßstab zu wahren.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: "Die Aufnahme von Eamonn, Scott und Alex in unseren Beirat ist eine Bestätigung unseres unerschütterlichen Engagements für betriebliche Zuverlässigkeit und Exzellenz. Ihre einzigartigen Perspektiven, die Sicherheit, Betrieb, Leistung, Journalismus und globale Airline-Strategien umfassen, werden unsere Fähigkeit verbessern, unabhängige, genaue Daten und Erkenntnisse bereitzustellen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Luftfahrtleistungsanalyse für unsere Partner weltweit."

Lernen Sie die neuen Beiratsmitglieder kennen

Eamonn Brennan

Eamonn Brennan tritt dem Vorstand mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Flugsicherheit, Leistung und Luftraummanagement bei. Brennan ist derzeit als nicht-exekutiver Direktor bei Ryanair tätig und war von 2018 bis 2022 Generaldirektor von EUROCONTROL, wo er die Organisation durch entscheidende Herausforderungen wie den rekordverdächtigen Sommer 2019 und die COVID-19-Pandemie steuerte. Während seiner Amtszeit stellte er die Widerstandsfähigkeit des europäischen Luftverkehrsnetzes sicher und beaufsichtigte 11 Millionen Flüge pro Jahr.

Zuvor war Brennan als Chief Executive der irischen Luftfahrtbehörde (2002-2017) tätig und erzielte bedeutende Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, Kosteneffizienz und Luftraummanagement. Als Pionier bei Privatisierungsbemühungen leitete er das erfolgreiche Angebot der Airline Group für die erste Teilprivatisierung eines Flugsicherungsdienstleisters im Vereinigten Königreich. Brennan hatte auch wichtige Führungspositionen inne, darunter als Vorsitzender von CANSO Global und der COOPANS Alliance.

Scott McCartney

Scott McCartney, ein renommierter Luftfahrtjournalist und Unternehmensberater, bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse und Berichterstattung über Branchentrends mit. Über 20 Jahre lang schrieb er The Middle Seat, die gefeierte Reisekolumne des Wall Street Journal, in der er die viel beachteten Airline-Performance-Rankings einführte.

McCartney war Teil des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalistenteams für die Berichterstattung über den 11. September und Autor von vier gefeierten Büchern. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören der George Polk Award und die Auszeichnung "Best in Business" der SABEW. Derzeit ist er außerordentlicher Professor an der Duke University und moderiert Airlines Confidential, einen weltweit anerkannten Business-Podcast. Er leitet außerdem Middle Seat LLC, ein Beratungsunternehmen, das sich auf Medientraining und Luftfahrtforschung spezialisiert hat.

Alex De Gunten

Alex de Gunten ist ein erfahrener Luftfahrtmanager mit globaler Perspektive und bringt über 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Führung in den Vorstand ein. Als Business Development Officer bei HEICO Aerospace hat er eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen in der Luft- und Raumfahrt gespielt.

Zuvor war de Gunten als exekutiver Direktor der Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA) tätig und förderte die Zusammenarbeit zwischen regionalen Fluggesellschaften, um die Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Als Vice President bei LAN Chile und Canadian Airlines International trieb er außerdem internationale Expansionsbemühungen voran. Als mehrsprachige Führungspersönlichkeit, die fließend Englisch, Spanisch und Französisch spricht, ist de Gunten ein gefragter Redner und Berater für Organisationen wie ALTA und TravelX.

Stärkung des Beirats von Cirium

Unter dem Vorsitz von Cirium-CEO Jeremy Bowen umfasst der Beirat nun ein Kompetenzzentrum für Luftfahrt, dem auch der ehemalige Airline-Manager Willy Boulter, ACI-Weltgeneraldirektor Luis Felipe de Oliveira und Präsident der Atmosphere Research Group Henry Harteveldt angehören.

Das Beiratsmitglied Mike Malik, Chief Marketing Officer von Cirium, fungiert auch als Vorsitzender des Pünktlichkeitsausschusses, und Lydia Webb, Marketing Director Americas Strategic Programs von Cirium, ist die Beiratssekretärin.

Dieser verstärkte Beirat ermöglicht es Cirium, Fluggesellschaften, Flughäfen und anderen Interessengruppen in der Luftfahrtindustrie weiterhin unübertroffene Einblicke und Analysen zu liefern.

