Das war der Handelstag, 03.12.24: Nasdaq und DAX erreichen neue Allzeithochs

Der deutsche DAX verzeichnete heute seinen fünften Aufwärtstrend in Folge, was zumindest im Moment den allgemeinen Aufwärtstrend des Index zu bestätigen scheint, da er über der wichtigen 20.000-Punkte-Marke bleibt. Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall stiegen um fast 2,5 - Hugo Boss legte um fast 7 - zu, was auf eine Welle von Kommentaren von UBS zurückzuführen ist.