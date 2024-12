Neue Führungskräfte im globalen Vertrieb und im Europageschäft bringen umfassendes Expertenwissen aus der Zahlungsverkehrsbranche mit

Bluefin, der anerkannte Marktführer im integrierten Zahlungsverkehr mit PCI-validierten Verschlüsselungs- und Tokenisierungstechnologien zum Schutz von Zahlungen und sensiblen Daten, gab heute die Erweiterung seiner Führungsmannschaft bekannt: Andrew Monroe wird neuer Chief Revenue Officer des Unternehmens, und Cheng Chieh Chen wurde zum Senior Vice President, Europe berufen.

Als Chief Revenue Officer bringt Andrew umfassende Erfahrungen im Beschleunigen des Umsatzwachstums mit, die er in der Zahlungsverkehrsbranche gesammelt hat, zuletzt als VP Sales and Managing Director, North America bei Worldline. Mit mehr als 17 Jahren Fintech-Erfahrung und über 20 Jahren Berufspraxis im E-Commerce wird Andrew dazu beitragen, das Umsatzwachstum zu erhöhen, während das Unternehmen seine weltweite Präsenz weiter ausbaut.

Cheng Chieh Chen wird für die Beschleunigung des Umsatz- und Partnerwachstums in Europa verantwortlich sein. Seine umfassende Branchenerfahrung hat er in leitenden Funktionen im Vertrieb, im Partnerschafts-Management sowie in der kaufmännischen Betriebsführung bei Unternehmen wie Shopware, Checkout.com und Klarna gesammelt.

"Bluefin erweitert sein Management um zwei hervorragende und im Bereich des Umsatzwachstums erfahrene Führungspersönlichkeiten, die nicht nur über das nötige Expertenwissen verfügen, um ein immer komplexer werdendes Vertriebs-, Produkt- und Technologie-Ökosystem zu bewältigen, sondern auch solide Kenntnisse der internationalen Märkte mitbringen", sagte Bluefin-CEO John M. Perry. "Ich freue mich sehr, beide in unserem Team willkommen zu heißen, wo sie Markteinführungsstrategien und Partnerschaften voranbringen werden, die stets ein wesentlicher Bestandteil des Bluefin-Wachstums sind."

"Ich bin ausgesprochen begeistert von den Chancen, die ich bei Bluefin sehe", sagte Monroe. "Bluefin ist bekannt als Branchen-Innovator mit nachgewiesenem Erfolg. Die Bereitstellung reibungsloser Bezahlerlebnisse bei gleichzeitigem Schutz sensibler Daten ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal, wie die beeindruckende Liste von mehr als 35.000 Kunden und 300 Partnern in 60 Ländern beweist."

Über Bluefin

Bluefin ist der anerkannte Marktführer im integrierten Zahlungsverkehr mit Verschlüsselungs- und Tokenisierungstechnologien zum Schutz von Zahlungen und sensiblen Daten. Unsere Produktpalette umfasst Lösungen für kontaktlose, persönliche, Call-Center-, mobile, E-Commerce- und unbeaufsichtigte Zahlungen und Daten im Gesundheitswesen, im Hochschulwesen, in Behörden und in der Non-Profit-Branche. Die 300 globalen Partner des Unternehmens betreuen 35.000 verbundene Unternehmens- und Softwarekunden in 60 Ländern. Bluefin ist eine teilnehmende Organisation (PO) des PCI Security Standards Council (SSC) und hat seinen Hauptsitz in Atlanta.

