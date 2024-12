MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Warburg Pincus verringert seine Beteiligung am Internetdienstleister Ionos weiter. Aktien im Wert von rund 150 Millionen Euro sollen laut einer Mitteilung vom Mittwochabend in einem beschleunigten Verfahren an institutionelle Investoren veräußert werden. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses wären das rund 6,4 Millionen Papiere, allerdings schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg später unter Berufung auf Angebotsunterlagen, dass die Aktienzahl auf 10,5 Millionen aufgestockt worden sei und dass Gebote unter 21,85 Euro leer ausgehen könnten.

Bereits im September hatte Warburg Pincus Anteile von Ionos verkauft und anschließend noch 16,2 Prozent am Konzern gehalten. Das entspricht rund 22,7 Millionen Papieren.

Die Aktien von Ionos fielen am Mittwochabend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um viereinhalb Prozent auf 22,50 Euro. Die Marktkapitalisierung belief sich per Xetra-Schluss am Mittwoch auf rund 3,3 Milliarden Euro.

Warburg Pincus war im November 2016 bei Ionos eingestiegen. Damals hatte sich der Finanzinvestor zu einem Drittel an dem Geschäft der sogenannten Sparte Business Applications beteiligt. Das Segment war zu dem Zeitpunkt noch bei der United-Internet-Tochter 1&1 angesiedelt. Anfang 2023 brachte United Internet das Geschäft unter dem Namen Ionos an die Börse./mis/edh