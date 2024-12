Umfrage unter Cybersicherheits-Führungskräften zeigt Bedeutung der Datenklassifizierung zur Stärkung der Cyberresilienz

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Veröffentlichung seines neusten Berichts bekannt, in dem der Zustand der Cybersicherheit analysiert wird und umsetzbare Erkenntnisse zur Stärkung der Cyberresilienz von Unternehmen geboten werden. Die Studie von The Futurum Group, "Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies", die von NetApp gesponsert wurde, bietet eine umfassende Analyse der sich entwickelnden Cyberbedrohungen und Resilienzstrategien.

Die Studie, für die weltweit mehr als 1.300 Führungskräfte im Bereich der Cybersicherheit aus verschiedenen Branchen befragt wurden, hat ergeben, dass über 54 Prozent der Unternehmen in den letzten 12 bis 18 Monaten Ziel eines Cyberangriffs geworden sind, wobei ein Fünftel der Unternehmen nicht in der Lage gewesen ist, verloren gegangene Daten wiederherzustellen. Der Bericht zeigt die dringende Notwendigkeit für Unternehmen, intelligente Dateninfrastruktur zu nutzen, um den wachsenden Risiken durch ausgefeilte Bedrohungen, betriebliche Komplexität und die Herausforderungen hybrider Multi-Cloud-Umgebungen zu begegnen.

"Die Erkenntnisse zeigen ganz klar, wie wichtig es ist, dass Unternehmen in einer Zeit, die durch eskalierende Bedrohungen gekennzeichnet ist, ihre Cybersicherheitsstrategien überdenken", sagte Gagan Gulati, General Manager für Data Services bei NetApp. "Um die Risiken zu reduzieren und eine schnellere Wiederherstellung der Daten sicherzustellen, müssen Unternehmen eine intelligente Datenstrategie übernehmen, die Secure-by-Design-Infrastrukturen priorisiert und die Sicherheit in den Mittelpunkt des Datenmanagementansatzes stellt. Daten sind das wertvollste Asset eines Unternehmens, und deswegen sind resiliente Speicherlösungen, wie sie NetApp anbietet, im Rahmen einer umfassenden Sicherheitsstrategie die letzte Verteidigungslinie, um kritische Informationen zu sichern und langfristigen Erfolg in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu ermöglichen."

Wichtigste Erkenntnisse:

Risiken für die Cloudsicherheit : Fehlkonfigurationen und Schwachstellen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen sind aktuell unter den größten Bedrohungen, noch vor herkömmlichen Angriffen wie Ransomware. Da sich Unternehmen zunehmend auf hybride Cloudinfrastrukturen verlassen, ist es äußerst wichtig, diese Schwachstellen zu beheben, um für Datensicherheit und betriebliche Kontinuität zu sorgen.

: Fehlkonfigurationen und Schwachstellen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen sind aktuell unter den größten Bedrohungen, noch vor herkömmlichen Angriffen wie Ransomware. Da sich Unternehmen zunehmend auf hybride Cloudinfrastrukturen verlassen, ist es äußerst wichtig, diese Schwachstellen zu beheben, um für Datensicherheit und betriebliche Kontinuität zu sorgen. Herausforderungen durch verschiedene Tools : Siebzig Prozent der Befragten nutzen mehr als 40 Cybersicherheitstools, und 84 Prozent geben an, dass die betriebliche Komplexität einen großen Störfaktor im Hinblick auf die Cyberresilienz darstellt. Diese Komplexität führt zu lückenhaftem Schutz und Ineffizienzen, was den Bedarf an Toolkonsolidierung und integrierten Lösungen untermauert, um den Betrieb zu optimieren.

: Siebzig Prozent der Befragten nutzen mehr als 40 Cybersicherheitstools, und 84 Prozent geben an, dass die betriebliche Komplexität einen großen Störfaktor im Hinblick auf die Cyberresilienz darstellt. Diese Komplexität führt zu lückenhaftem Schutz und Ineffizienzen, was den Bedarf an Toolkonsolidierung und integrierten Lösungen untermauert, um den Betrieb zu optimieren. KI in der Cybersicherheit : Vierzig Prozent der Unternehmen nutzen KI zur Bedrohungserkennung und planen, ihren Einsatz zur Automatisierung von Reaktionen und Wiederherstellung zu erweitern. Die Fähigkeit der KI, Bedrohungen in großem Maßstab zu identifizieren und abzuschwächen, bietet große Vorteile. Jedoch muss ihr Einsatz durch das Management von Falschmeldungen und die stetige Aufsicht durch Mitarbeitende ergänzt werden.

: Vierzig Prozent der Unternehmen nutzen KI zur Bedrohungserkennung und planen, ihren Einsatz zur Automatisierung von Reaktionen und Wiederherstellung zu erweitern. Die Fähigkeit der KI, Bedrohungen in großem Maßstab zu identifizieren und abzuschwächen, bietet große Vorteile. Jedoch muss ihr Einsatz durch das Management von Falschmeldungen und die stetige Aufsicht durch Mitarbeitende ergänzt werden. Bedeutung der Datenklassifizierung : Unternehmen mit starken Datenklassifizierungs-Frameworks erholen sich effizienter von Cyberangriffen, was die Rolle der Datenklassifizierung für die Cyberresilienz verdeutlicht. Dies zeigt, wie wichtig es ist, eine intelligente Dateninfrastruktur zu integrieren, die nicht nur Daten klassifiziert und schützt, sondern zudem eine Erkennung von Anomalien in Echtzeit und eine resiliente Datenwiederherstellung ermöglicht, damit auch in den schlimmsten Fällen die Betriebskontinuität gewährleistet ist.

: Unternehmen mit starken Datenklassifizierungs-Frameworks erholen sich effizienter von Cyberangriffen, was die Rolle der Datenklassifizierung für die Cyberresilienz verdeutlicht. Dies zeigt, wie wichtig es ist, eine intelligente Dateninfrastruktur zu integrieren, die nicht nur Daten klassifiziert und schützt, sondern zudem eine Erkennung von Anomalien in Echtzeit und eine resiliente Datenwiederherstellung ermöglicht, damit auch in den schlimmsten Fällen die Betriebskontinuität gewährleistet ist. Höhere Investitionen: Mehr als 90 Prozent der Befragten planen, die Ausgaben im Bereich der Cybersicherheit in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf integrierten und proaktiven Lösungen liegt. Durch proaktive Investitionen kann den steigenden Kosten von Cyberangriffen und der wachsenden Komplexität der Bedrohungen begegnet werden, um Resilienz und betriebliches Vertrauen sicherzustellen.

Das intelligente Dateninfrastruktur-Framework von NetApp hilft Unternehmen dabei, den in diesem Bericht erwähnten Herausforderungen im Bereich der Cyberresilienz zu begegnen, indem es Unternehmen ermöglicht, einen proaktiven Datenschutzansatz zu wählen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Datenklassifizierung, KI-gestützter Bedrohungserkennung und integrierter Sicherheitsmaßnahmen können Unternehmen strenge Governance-Praktiken einfacher implementieren, Bedrohungen in Echtzeit erkennen und auf sie reagieren und die sich weiter entwickelnden Branchenstandards einhalten. Der Bericht zeigt, dass Unternehmen mit resilienter Dateninfrastruktur erhebliche Verbesserungen im Hinblick auf Recovery-Zeiten und allgemeine Datensicherheit zu verzeichnen haben, was ihre Bedeutung als wichtige Komponente moderner Cybersicherheitsstrategien verdeutlicht.

"Diese Umfrage beleuchtet die wichtige Rolle von Transparenz und datenorientierten Strategien, um in der sich weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft zu bestehen", sagte Daniel Newman, CEO bei The Futurum Group. "Durch die Nutzung intelligenter Dateninfrastrukturlösungen können Unternehmen ihre Assets besser schützen, die Datenwiederherstellung sicherstellen und trotz Störungen erfolgreich sein."

Der Bericht unterstreicht die wichtige Rolle von KI und integrierten Technologien als Gamechanger bei der Bekämpfung zunehmend ausgefeilter Angriffsvektoren. Indem Unternehmen KI sowie robuste Datenklassifizierung und konsolidierte Toolchains nutzen, können sie Risiken effektiver mindern, Reaktionszeiten verringern und die Transparenz in ausgedehnten hybriden Multi-Cloud-Umgebungen verbessern.

Alle Erkenntnisse der Cybersecurity Visibility Study 2024 und die Meinungen von Führungskräften im Bereich IT und Sicherheit über Herausforderungen und Chancen in der Zukunft der Cyberresilienz in Unternehmen finden Sie unter https://www.netapp.com/media/120378-netapp-cloud-complexity-ai.pdf.

Methodik

Im Herbst 2024 führte NetApp gemeinsam mit Futurum Research eine umfangreiche weltweite Befragung unter mehr als 1.300 Führungskräften im Bereich der Cybersicherheit durch. Zu den Teilnehmern gehörten hochrangige Führungskräfte, Vice Presidents und Directors im Bereich IT und Sicherheit aus verschiedensten Branchen. Der Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus der Umfrage sowie 15 ausführliche Interviews mit ausgewählten Entscheidungsträgern. Daraus hat sich eine detaillierte Analyse der Herausforderungen und Chancen der heutigen Cybersicherheitslandschaft ergeben.

Weitere Ressourcen

